【新冠肺炎】檢測滯後、結果頻錯　政府須從善如流

正義聯盟創辦人李偲嫣及其丈夫謝鋮浚於本月10日將深喉唾液樣本交予社區檢測樣本收集點，惟到22日仍未收到檢測結果。食物及衛生局22日晚發稿回應，解釋電腦系統出錯，導致包括二人在內的800多名市民未收短訊結果，而當中沒有陽性個案。確診個案何以測出陰性固然值得深究，而此事再次暴露檢測過程的兩大問題，即太遲通知檢測結果，以及檢測結果頻頻錯誤。抗疫不容有失，若然因為檢測結果失誤，容讓患者留在社區傳播病毒，政府和檢測機構難辭其咎。

按照常理判斷，檢測者若要等候多時才得知檢測結果，只會抵銷相關工作抗疫效果，因為當中的染疫者有可能在等候期間病情惡化，錯過入院治療黃金時間，而且他們如果錯判通報延誤代表自己未被感染，更有機會放心外出散播病毒到社區中。

有市民在23日電台節目投訴，指親戚接受政府檢測後五天仍無通知，之後再自費到社區檢測中心化驗，翌日已獲告知確診。另有市民指其太太交還政府樣本包後七天才有結果，但私人機構檢測則只需等候三天。在容許私家醫生要求病人強制檢測措施實行不久，已有醫生不滿病人要等候80小時才知結果。

醫學界倡議政府應為檢測結果通報時間訂立24小時標準，讓過時未收通知的檢測者可以主動跟進，但政府在11月底前反而採取了「陰性不通知」的措施，導致大部分接受檢測的市民只能「估估吓」，幾天後沒收到通知就當自己沒事，自然不會想到是通知滯後或遺漏出錯。後來當局亡羊補牢改為一併發放陰性、陽性結果，然而承諾的通知期仍然長達48小時。

若然通報延誤是由人手短缺、儀器不足所致，政府就要協助承辦商向外招化驗人員和添置機器，務求盡快檢測樣本。此外，為令外界知悉檢驗工作進度，政府除了定期發布檢驗總數外，還可定期發布收到樣本量、已經發送及未發送樣本結果的數字，那樣社會就能適時察悉個案有否積壓。

麗晶花園有居民排隊檢測。（梁鵬威攝）

檢測結果出錯連連

除了等候檢測結果過久之外，檢測結果出錯也是一大問題。今次只是因為暴斃的李思傿本人剛好稍有名氣，公眾才會注意到相關的檢測失誤。雖然食衛局在新聞稿中指出電腦系統技術問題源自政府，但從早前事件亦可看到承辦商的「甩轆」情況同樣存在。

近期例子： 12月9及10日，承辦商職員未有登記強制檢測的士司機資料在政府網頁，令樣本無法和司機的身分配對，531人無法接收短訊陰性檢測結果，要再次檢測。 12月6日，一名高危群組的市民在社區中心採樣後得出陽性結果，事後發現承辦商職員無把個人資料上載，政府無法找案主下落。衛生防護中心呼籲未收到陰性結果者再次檢測。 11月中旬，承辦商測出六宗陽性個案，但系統錯誤將其他人的陰性結果透過短訊通知有關病人。六人其後入院接受隔離治療。

處於檢測前線的承辦商無疑應該確保不能走漏確診個案，，可是作為監督者的政府也有責任確保承辦商的表現達標。《香港01》早前整理出錯個案，發現不少均屬同一承辦商，當局須就此調查幾項過失背後有否行政或管理問題，並視乎結果檢討合約以至更換承辦商。

李慧認為政府應展現與市民抗疫的決心，提出「清零」時間表及路線圖。

行政長官曾在《施政報告》明言力爭「清零」，但連實際檢測步驟執行起來也是錯漏百出的話，這樣又如何可以準確找出患者、截斷社區傳播鏈呢？