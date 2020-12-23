新冠肺炎｜還原「點解你個仔仲喺屋企？」事件　患者家人三大控訴

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府屢遭詬病延誤送院治療或隔離，有市民今日（23日）致電電台「烽煙」節目抱不平，指親友首次檢測後多天仍沒有收到任何結果，第二次檢測證實確診後，卻遲遲未送院治療，直至政府人員接觸患者家人，始揭發病人原來一直在家等候多日。 《香港01》成功聯絡患者一家，還原事件。原來患者在本月11日已有病徵，同日已呈交樣本化驗，惟一直沒有收到陽性結果，患者在兩日後到社區檢測中心檢驗後，結果呈陽性，獲告知確診，但衞生署一直再無行動。患者家人先後兩日追問送院及隔離安排，竟獲回覆「點解你個仔仲喺屋企」、「乜你仲有屋企人？咁你當我冇打過呢個電話。」 患者一家就事件提出三大控訴，為何患者首次檢測後沒有報告、為何確診後未有即時將他送院、以及為何訊息混亂，要求政府一一解答。《香港01》正向衞生署查詢。

患者一家入院或隔離時序

現正在竹篙灣檢疫的陳太今日接受《香港01》訪問時表示，兒子任職的公司在本月初，陸續有同事感到不適，兒子安全起見本月8日最後一日上班，9日開始自行在家工作，其後獲公司告知，先後有4名同事確診，兒子在11日交還深喉唾液樣本瓶，同日感到喉嚨乾涸不適，但兒子直至13日都未收到任何結果通知，遂到沙田瀝源社區檢測中心付費檢驗，衞生署翌日（14日）通知其兒子確診新冠肺炎，陳太與丈夫和女兒被列為密切接觸者。

兒子確診第三日致電衞生署 接聽者：點解你個仔仲喺屋企？

陳太續指，兒子確診後，一家四口「自成一角」不敢外出，家人每次如廁後都要徹底消毒，全家感到極大壓力，惟至15日仍無音訊，陳太致電衞生署查問何時安排兒子接受治療，及何時接送家庭成員入檢疫中心，對方覆稱「未有資料，會有同事跟進」。

陳太16日上午11時再追問署方，對方於電話筒內反問：「點解你個仔仲喺屋企？佢情況點？」約下午2時終於有政府人員上門送兒子往亞博館，即由首次驗毒起計，與家人「困獸鬥」6日才接受治療。

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未送檢疫中心 衞生署人員不知家人數目

同日下午4時許，衞生署致電陳太表示，將會接她到竹篙灣檢疫中心，陳太反問：「咁我丈夫同個女呢？」對方覆稱：「乜你仲有屋企人？咁你當我冇打過呢個電話。」掛線後約半小時後再有署方人員致電，確認會安排一併送往檢疫。

直至17日凌晨時份，陳氏一家三口才進入竹篙灣隔離，至今仍然於檢疫中心觀察，兒子慶幸沒大礙，本周日（20日）證實身體有抗體，獲准出院。

患者母親：免費驗口水無結果 點解付費翌日知？

經歷6日家中煎熬，轉到冰冷的檢疫中心組合屋坐「疫監」，陳太對港府嚴重失望，提出三大控訴：首先，為何兒子首次「驗口水」後一直沒有通知結果，但自費檢測可以翌日出陽性報告，究竟當中是如何運作；其次，既然衞生署已確認兒子確診，何解要待兩日才送院治理；再者，署方是否有中央系統記錄患者資料，否則為何資訊如此混亂，「一時話我哋三個係密切接觸者，一時又唔知我仲有老公同個女？」。

「政府令人感覺好冷血，好無人性」

「正義聯盟」發起人李偲嫣上周三送院後不治，其後確診新冠肺炎，李生前一直未有收到任何檢測報告，其丈夫謝鋮浚更苦等隔離，久候12日才獲告知染疫。醫院管理局指二人首本月10月所為樣本呈陰性。

陳太感慨自己一家尚算幸運，「李女士去得咁急，咁佢老公點樣？好話唔好聽嗰度兩條人命，政府淨係想減低個確診數字，死咗嘅人只係化作一團數字，感覺好冷血，好無人性」。

雙重打擊 入檢疫中心未能見摯親最後一面

談到生死，陳太一時感觸透露，原來其母親在本月17日，即一家入營隔離翌日因病去世，今日是母親的頭七，陳太未能現身悼念，望着窗外竹篙灣灰濛濛的天空，對着冷冰冰的飯盒，只能期望疫情盡快消退，而香港特區政府亦能更富人情味幫助所有受疫情影響的家庭。

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