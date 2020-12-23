新冠肺炎疫苗｜保障基金支援苦主　涵蓋法律費用經濟支援細節未定

本港新冠肺炎疫情持續，港府目前已落實訂購三款疫苗，最快一批100萬劑由中國科興生物（Sinovac）採用滅活技術生產的疫苗，將於下月到港。行政會議今日（23日）通過為使用新冠肺炎疫苗緊急立法。 特首林鄭月娥表示，新冠疫苗研發時間大大壓縮，不排除有罕見嚴重不良反應，政府將成立保障基金。一旦市民接種後出現嚴重不良反應，影響日常生活以及工作，經專家評估由疫苗引起後，基金會提供經濟支援，不過有關運作機制及細節，包括內容、申請資格及承擔金額等，目前未有詳情，仍正研究。

延伸閱讀︰新冠肺炎疫苗｜行會通過准緊急注射疫苗 林鄭月娥︰市民有得揀

林鄭月娥表示，新冠肺炎疫苗研發時間比傳統疫苗大大壓縮，不排除有罕見、未能預見的嚴重不良反應，但為求令疫苗製造商，可盡快推出疫苗，各地政府批准藥廠有一定程度免責權，或由政府負責賠償。港府購買疫苗時，都有相關條款，她強調「如果冇，可能買唔到疫苗」，但製造商並非絕對免責，但若存在欺詐、產品不良等問題，政府可追究。

至於市民接種後，如出現嚴重不良反應。林鄭月娥表示，政府將成立一個保障基金，一旦出現嚴重不良反應，影響市民日常生活及工作，再經專家評估，確定問題是由疫苗引起，基金將向受影響市民提供經濟支援。該保障基金需立法會財委會審批成立，政府會盡快向立法會申請撥款。食衞局局長陳肇始補充，該保障基金會承擔法律或仲裁金額，亦會向受影響市民預支費用，不過有關運作機制及細節，包括內容、申請資格及承擔金額等，仍待研究。

另外，陳肇始表示，疫苗資訊會盡量透明，市民會獲明確告知所接種疫苗資料，市民亦需作出「知情同意接種」聲明。緊急使用疫苗相關條例，亦會為醫護提供民事法律責任保障，不會因認可疫苗負上民事責任。另外，規例下當局將設機制，監察接種疫苗後的不良反應，衛生署會參考世界衛生組織建議加強監測，提醒市民已知的副作用，並鼓勵醫護人員呈報不良反應，當局亦會研究及分析不良反應機率。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼