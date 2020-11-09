推動生育有計？　「要有光」余偉業：社會房屋助生仔貧窮家庭

本港人口老化加劇同時，也出現「少子化」，粗出生率2017年只有7.7，即每千名人口每年只有7.7個活產嬰兒出生，比高峰期跌近半。「要有光」創辦人余偉業說：「如果香港個個住深井（光屋），冇生育問題。」

余偉業口中的深井光屋，是一個社會房屋項目，合資格住戶可以市價二至三成租金，租住單位最多三年，既有較佳居住環境，也可有機會儲錢，在三年後離開時有一筆儲蓄改善居住環境。他指部分有新生子女的家庭會出現「生仔貧窮」局面，光屋的作用是在他們面對短期貧窮時間提供協助。有些家庭期間再造人，印證他的說話——有安居之所，可推動生育。

「要有光」創辦人余偉業說，為短期貧窮的市民提供協助，令他們不會跌入綜援網，從而脫貧。（羅君豪攝）

「深井光屋」由60年代舊宿舍翻新

「要有光」獲新世界發展象徵式租出西鐵天水圍站旁土地以興建的「光村」，有望在2022年落成，提供100個單位，料可供約300人入住。要有光十年前展開首批「光房」計劃，數年後獲批將建於60年代的深井前九龍紗廠眷屬宿舍，翻新成「深井光屋」，有45個單位，2016年起供有需要的合資格家庭申請。

余偉業強調，適合作其機構的社會房屋必須有窗和有光，不接受劏房，曾有業主提供海景樓、甚至一手樓作光屋；機構只收租戶二至三成的市值租金，並會為租戶提供訓練服務，包括理財教育等。

余表示，申請租戶要經過面試，符合要求才獲准租住，主要是出現短期貧窮人士，「長貧」者建議由政府項目協助，「生仔貧窮」是其中一項。

新生命致一闊三大 產生「生仔貧窮」局面

余指出，當有小朋友後，家庭支出「一闊三大」，當母親的往往無法工作，所需住所也要較大，以致有夫婦出現「生仔貧窮」局面，若未能及時有人伸出援手，這類家庭恐會下流至貧窮家庭，要租住劏房。「光屋」租金低、環境較好，也有令住戶安心的小朋友生活設施，令家中女主人可放心逐步出來工作，增加收入，從而改善家庭財政狀況。他表示，大部分家庭在兩年後已可搬出，有的因收入增加，有能力租住非劏房私樓。

他表示，在深井光屋的家庭，平均每戶有1.5個小孩，更有夫婦在入住期間添丁，因此他笑言：「如果香港個個住深井（光屋），冇生育問題。」

根據政府統計處資料，以每千名人口計的粗出生率，2017年只有7.7，是2004年錄得7.3以來新低，比1981年的16.8跌逾半。

擬建的「光村」是一個新項目，余偉業認為新界土地並非每塊都可建公屋，若能用來興建社會房屋，幫助「短期貧窮」的市民，助他們度過困難，「幫到佢哋，唔駛攞綜援，可以脫貧。」

林鄭目標建1.5萬個過渡性房屋

特首林鄭月娥上月參觀過渡性房屋項目「南昌220」時表示，政府目前覓得的土已足夠提供1.27萬個過渡性房屋單位。她在去年的《施政報告》承諾3年內堤供1萬個過渡性房屋單位，今年初將目標提高至1.5萬個，預留建築費由20億元增至50億元。

然而，政府大力推動興建過渡性房屋，歸根究底是樓價高企、公營房屋不足，政府不能將社會房屋視作解決土地問題。