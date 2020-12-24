新冠肺炎｜增71確診30源頭不明　慈雲山富山邨富仁樓須強制檢測

本港新冠肺炎疫情持續，本港今日（24日）新增71宗確診個案，當中10宗輸入個案，包括3宗從英國抵港個案，累計增至8,425人。而本地61宗個案中，30宗為無源頭個案，初步確診有50多宗。 另外，19日曾派樽的富山邨富仁樓發現多一宗個案，因此政府將出強制檢測公告，11月13日至12月24日之間曾逗留超過2小時的人士，需要進行檢測。

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼

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截至今日凌晨零時，本港過去24小時新增71宗確診，患者年齡由8歲至91歲，涉33男38女，累計個案增至8,425宗。在新確診個案中，輸入個案佔10宗，其中3人由英國抵港；61宗為本地感染個案，無源頭個案佔有30宗。另有逾50宗初步確診個案。

另外，過去24小時再多三人死亡，累計死亡人數達到135名。

本港今日新增71宗確診個案，富山邨富仁樓需要強制檢測。（梁鵬威攝）

慈雲山富山邨富仁樓須強制檢測

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，12月19日時已經在富山邨富仁樓派樽檢測，今日再有居民確診，惟涉及單位是不同層數及不同座向。

衞生防護中心會針對該樓宇發強制檢測通告，在11月13日至12月24日期間，曾於該樓宇逗留2小時以上人士須檢測，惟12月20日至24日期間曾做過測試，結果都可接受。

瀝源村榮瑞樓派樽

至於12月瀝源村榮瑞樓有3個單位有人確診，其中兩個單位是「對面屋」，平時有打招呼；另有確診者單位位於另一樓層，衞生防護中心穩陣起見，會向居民派樽檢測。