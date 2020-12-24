新冠肺炎｜平誠樓強制檢測現人龍　有居民為求安心三日驗兩次

平田邨平誠樓5單位出現8宗確診，政府昨日急發強制檢測令，要求曾逗留該幢樓宇2小時以上人士需檢測，並在平田邨內設流動檢測站。平誠樓居民劉小姐指，家有80多歲，需坐輪椅出行的母親，不便下樓做檢測。劉指，前日（22日）曾替母親取樣本瓶及遞交深喉唾液樣本，目前未知檢測結果，但又不知需否再按強制檢測令要求再驗。她說，自己為安心今早再接受檢測，正考慮會否再帶母親落樓留樣本。

蘇太居柴灣，到平田邨「湊孫」時，順便接受檢測。（張浩維攝）

劉小姐居於平誠樓高層單位，她指，大廈保安曾向住戶表示，確診個案居於中層及低層單位，估計自己及家人受影響機會不大。她說，於前日（22日）已與母親留深喉唾液樣本，但至今未收到結果，故到流動檢測站再驗，「驗咗有個信心，唔知惹唔惹到」，而聖誕長假期間，亦會留在家中。

按政府昨晚發出的強制檢測令，相關人士如在12月19日至23日期間，另已接受檢測，同樣會獲視為，已遵從強制檢測公告規定。

劉小姐指，八旬母親要坐輪椅，難落樓接受檢測。（張浩維攝）

平田邨的流動檢測站向所有人士開放，惟平誠樓住戶檢測前，則須登記居住單位資料。今日早上約10時，現場有約30人排隊輪候，秩序良好。

居於柴灣的蘇太也有到場接受檢測，她說，今日要到平田邨平仁樓「湊孫」，見到有檢測站就留下樣本。她說，每隔約10日就會做一次檢測，讓自己安心。