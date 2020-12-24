新冠肺炎疫苗｜何栢良：病毒已變種　須留意疫苗免疫力及中和抗體

新冠肺炎疫情持續，港府已訂購三款疫苗，首批最快明年初到港。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（24日）表示，部份藥廠以年初病毒株研發疫苗，但現時病毒出現變種，須留意疫苗的免疫力及中和抗體。 提及政府被批評太遲公布檢測結果報告，何認為必須24小時內向檢測者及醫生出報告，政府可開放港版健康碼部份功能，將結果上載雲端讓市民查閱。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

政府已訂購三款疫苗，何栢良今日接受商台《晴朗的一天出發》時直言，「我覺得市民要好小心睇呢3間藥廠嘅數據。」他解釋，近日英國及南非均出現變種病毒，但疫苗是根據去年12月及今年1月初的病毒株製成。因此輝瑞及牛津疫苗等藥廠，已開始測試疫苗中和抗體，對變種病毒是否仍然有效。此外，他亦強調T淋巴細胞的科學數據亦相當重要，藥廠亦於醫學期刊公布有關數據。他建議政府可聯絡世衞等有關平台，以取得研究資料。

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何栢良另外在港台節目《千禧年代》表示，內地相關部門對疫苗生產「睇得好緊」， 滅活技術本身相當成熟，認為安全可以放心，不過，首批來港的科興疫苗尚未公布第三期臨床數據，未能了解免疫指標，他較為關注接種人士免疫反應及中和抗體。

應盡快發出檢測結果 及開放港版健康碼

何又指出，政府應盡快於24小時內向檢測人士發出結果報告，亦要讓醫生及檢測者知悉，據他了解，港版健康碼的程式已準備就緒，認為政府可以開放部分功能，將檢測結果上載雲站，供市民查閱。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。 （資料圖片）

醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一節目指出，三款疫苗各有優勢，長遠要觀察兩年，了解更多臨床資訊及免疫反應，政府亦應向市民推廣，如有誤導資訊要主動澄清。崔認為要有群體七成接種，高危人士亦要接種，相信未來可以配合健康方便出入境。

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