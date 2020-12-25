新冠疫苗｜許樹昌：若首批科興疫苗最快抵港　50萬市民將率先接種

政府昨天（23日）就新冠肺炎疫苗再向市民宣布新安排，但原本預料首批到港的科興疫苗，在巴西進行得第三期臨床數據延後公布下，疫苗接種或會延遲。 林鄭月娥兩周前表示，首批100萬劑的科興疫苗將明年1月抵港，但昨天（23日）科興要求延後公布測試結果15天。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，若100萬劑首批科興疫苗如期抵港，市民需要在相隔14天注射兩針，會先向50萬人接種每人兩針的疫苗。他表示，科興將會連同待印尼和土耳其的數據公布，樣本數量增加對疫苗更加清晰。

特首林鄭月娥和一眾官員昨天在記者會上宣布，行會將就使用疫苗通過緊急立法，購買三款各750萬劑疫苗，包括由英國阿斯利康藥廠與英國牛津大學共同研發的不可複製性病毒載體疫苗，內地科興滅活疫苗，以及內地復星醫藥、美國輝瑞和德國BioNTech的mRNA疫苗。三款疫苗均需打兩針，共2,250萬劑，足夠全港市民接種。

內地科興滅活疫苗原訂昨天公布第三期臨床試驗數據，《華爾街日報》本月21日報道，科興最快23日會公布，23日再指科興要求延後15天，即明年1月7日公布結果，待印尼和土耳其的第三期臨床測試一併完成，整合分析後才公布數據。

林鄭月娥在本月11日曾表示，首批100萬劑的科興疫苗將明年1月抵港。食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）接受電台訪問卻表示，估計數據在這一、兩天公布。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早在電台節目上表示，剛得知科興延遲公布數據，預料明年1月應未能如期來港，相信由復星與BioNTech合作研發的疫苗會是最早到港。

醫院藥劑師學會會長崔俊明不太理解為何藥廠在原訂公布當日才提出要延後發表，他對此感到失望。（高仲明攝）

對於科興延遲公布第三期數據，醫院藥劑師學會會長崔俊明指情況不算罕見，惟不太理解，認為此舉會令公眾懷疑。他估計，有許多發展中國家購入科興疫苗，科興不急於公布，可能想等印尼和土耳其完成臨床試驗，提升其他國家對疫苗的信心。他指，外界對國產疫苗印象不太好，或者科興期望以足夠數據建立對其信心。他續指，科興疫苗和國藥集團的滅活疫苗屬同一技術平台，相信有效性可達85%或更高。

但崔俊明不太理解為何藥廠在原訂公布當日才提出要延後發表，他對此感到失望，覺得「怪怪哋」，會引來很多不必要懷疑。相比起西方國家的藥廠主動、即時公布早期研究數據，他形容內地藥廠處事含蓄，較少透過傳媒和公關發布資訊，一旦遲了公開資訊和缺乏透明度，就讓外界有疑問。他認為公布資訊的時間很關鍵，建議参考外國藥廠，「有少少數據都應該照講」，大眾都想知道相關數字。

崔俊明指，科興疫苗在北京大興區製造，生產模式具規模，相信仍會是最快到港的疫苗。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（24日）表示，剛得知科興延遲公布數據，預料明年1月應未能如期運送到港。

許樹昌表示，若100萬劑科興疫苗首批到港，市民需要在相隔14天注射兩針，會先向50萬人提供每人兩針的疫苗。他表示，現時科興疫苗延後15天公布第三期數據，預料疫苗順延15天到港，復星與BioNTech合作研發的疫苗則可能最快到港。

他表示，最初有9,000名志願者參與科興疫苗在巴西的試驗，科興將連同待印尼和土耳其的數據公布，樣本數目預料增加至上萬人，屆時對疫苗了解更加清晰。就第三期臨床數據而言，9,000個數據太少，其他疫苗在第三期臨床數據都有幾萬人。他不推測科興延遲公布的原因，但認為疫苗不是救急，屬長遠策略，對疫情控制影響不大。

許樹昌指，科興公布疫苗第三期安全數據、保護率和成分後，需經一系列程序，就疫苗填寫申請表，參考顧問專家委員會的專業意見，審批核准疫苗緊急使用等，疫苗才會送來港。他強調，採購安排由食衞局負責，而不是他負責。