新冠肺炎疫苗｜陳肇始料科興一兩日有第三期數據　設社區接種中心

本港新冠肺炎疫情持續，政府目前已落實訂購三款疫苗。食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）表示，3款疫苗會於明年初至年中陸續到港，初步概思在社區中心接種中心，市民可以到不同地點接種不同疫苗，亦會設專責小組設計整體流程，未來亦會考慮私家醫生參與。 首批到港的內地科興疫苗至今未有第三期臨床報告，陳預計數據會在一、兩日公布。

食物及衞生局局長陳肇始

陳肇始今日接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，政府已刊憲訂立《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章），建立法律框架，容許食衞局局長根據客觀醫學數據，及參考獨立專家委員會意見下採用疫苗。

陳續指，政府已訂購3款不同平台和牌子的疫苗，到港時間由明年初至明年年中不等，由於涉及物流及冷藏，會由政府統籌於社區中心接種，即不同地區會有不同疫苗，未來會考慮私家醫生參與，政府亦會研究電子登記平台，電子及紙版針卡紀錄。

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陳重申首批疫苗會供應優先群組作緊急使用，期望生產商如期供貨，疫苗本身都有保鮮期，各有不同，會視乎情況推出供市民接種。至於首批到港的科興疫苗第三期臨床報告何時公布，陳稱據政府專家顧問、中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌了解，預計要多一至兩天才有數據。

政府正研究成立保障基金支援接種人士，陳指市民如接種後有罕見不良反應，可以向藥廠追討，基女會預支金額作經濟支援，細節正敲定中。

勞工及福利局局長羅致光在同一節目表示，估算會有千間院舍接種，由於疫苗運輸及保存具有挑戰，但長者亦行動不便，正籌劃如何安排院舍長者及職員接種，認為最方便可以上門接種。

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