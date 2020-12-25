中年婦墮網上情緣失2000萬　警方：有人報案男友失蹤拒面對現實

警方今年首十個月錄得逾1萬宗科技罪案，損失接近25億元，當中不少涉及社交媒體罪案。網上情緣騙案有748宗，按年上升五成，損失金額高達1.78億元，當中最大宗損失來自一名46歲婦人，她被一名「意大利商人」以甜言蜜言訛稱願意提供700萬歐元讓她投資，但要先繳付手續費，她最終匯近2,000萬元，傷心又傷金。 警隊心理學家指出，受害人一般都有事業基礎，有良好教育，但因孤單感作祟想找人傾訴，曾有受害人報案稱「男友」失蹤，警員屢勸卻堅持活在幻想中，「佢哋覺得錢當然係損失，但失去心靈聯繫先最傷心」。

↓警方2018年「慎防交友陷阱」宣傳片截圖↓

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15歲少女、58歲阿婆都被「居英專業人士」騙財

警方今年首十個月錄得1,538宗涉及社交媒體案件，當中約一半、748宗為網上情緣騙案，受害人損失1.78億元，他們八成半為女性，年齡介乎15至58歲，年紀最細及最大受害人被騙手法相似，兩人都從網上認識「居英專業人士」，騙徒分別自稱工程師及項目經理，同樣訛稱送贈禮物，但要先匯款，兩名受害人言聽計從其後察覺受騙。

近期興以少利潤誘騙受害人注資再提走

今年最大宗損失個案受害人是一名46歲中年婦，她在交友程式結識一名「意大利商人」，騙徒稱願意提供700萬歐元讓她投資，但要先繳付手續費，受害人不虞有詐先後28次匯款到海外銀行，合共近2,000萬元。

網絡安全及科技罪案調查科高級督察（網絡情報組）潘樂信表示，警方發現，騙徒最近會以高回報投資利誘受害人，聲稱可以破解賭博網站開彩結果，要求受害人下載虛假投資App，透過少少利潤誘騙受害人落重注，之後提走提款。

警心理學家：受害人失去心靈聯繫先最傷心

警察臨床心理學家馮浩堅指出，過往曾接觸個案，受害人報警稱其「男友」失蹤，當警員告知受騙真相後，受害人卻活在自己幻想世界中，「自己呃自己」，亦有受害人明知受騙都想維繫「關係」，「佢哋覺得錢當然係損失，但失去心靈聯繫先最傷心」，提醒市民佳節臨近，容易感孤單，但切勿誤墮騙局。

30餘歲男100萬欲援交「台模特兒」人財兩失

援交騙案方面，今年首十個月有676宗，損失2,470萬元，受害人年齡介乎12至73歲。今年7月底，一名30餘歲男子在約會App結識一名居港的「台模特兒」，對方聲稱會見其「經理人」後可提供援交服務，受害人按「經理人」指示先後兩次匯近100萬元到3個銀行戶口，是今年最大宗損失。另有受害人因受騙，短短11日購買了348張充值卡，損失93萬元。