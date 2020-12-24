新冠肺炎｜南非現變種病毒未禁航　張竹君：不排除轉機客輸入病毒

繼英國出現變種病毒後，南非亦發現有變種新冠肺炎病毒。今日新增的10宗輸入個案中，有3宗從英國抵港，香港大學將會抽取他們的樣本分析，以確定是否變種病毒導致他們染疫。 至於南非會否跟隨英國被禁航，衞生防護中心表示，近日沒有南非直航抵港航班，亦無當地的輸入個案，但不排除有南非旅客轉機抵港，需要完成基因分析才能下定論，當局亦正向世界衞生組織索取有關南非變種病毒的資料。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，3宗英國輸入個案均在12月11日抵港，分別乘搭國泰和維珍航空的航班，他們均在第二次取樣檢測才對病毒呈陽性反應，其中二人沒有病徵，一人有輕微咳嗽。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，本港暫沒有南非直飛航班，但仍有可能有南非旅客轉機返港。（梁鵬威攝）

張表示，當局的公共化驗所和港大團隊都會加緊抽查病毒樣本，特別是英國抵港人士，視乎情況再分析基因排序。

至於本港有否出現南非變種病毒，張竹君表示，剛剛才獲悉英國發現南非變種病毒，正去信世衞組織查詢相關情況，當局的公共化驗所會檢視病毒樣本，確實有否南非變種病毒輸入香港。

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張續指，近數星期並無南非輸入個案，但或有南非旅客轉機抵港，強調所有入境人士都要檢疫並進行病毒檢測，可能會從基因分析會找到相關病毒。

對於有專家指要對南非封關，張回應指，就她所知，本港暫沒有南非直航航班，但仍有可能有南非旅客轉機返港，當局會密切留意情況，再決定是否需要收緊檢疫等措施等。