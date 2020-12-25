確診食肆｜德福Café&Meal MUJI上榜　23歲男警疑發病八日後仍上班

新冠肺炎疫情持續，昨天（24日）新增71宗確診個案。衞生防護中心昨晚更新患者行蹤名單，再多22間食肆上榜，當中包括無印良品旗下的「Café &Meal MUJI」，另有愉景灣「D'Deck」，即全港最大的臨海露天美食區。 另外，有患者曾到香港警察學院及牛頭角分區警署，疑是早前公布、駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員，他在發病後8天仍有上班。此外，名單顯示，有人曾到康傑中英文幼稚園、香港理工大學，更有一名確診者曾到新蒲崗安田中心「La Porte」，該處現時用作拍攝錄影及證婚場所。

確診中年婦曾到愉景灣「D'Deck」

衞生防護中心昨晚更新患者曾到訪的大廈名單，其中包括22間食肆，位於德福廣場2期「Café &Meal MUJI」有患者曾到訪，患者是一名53歲女子（第8166宗個案）。而愉景灣「D'Deck」亦上榜，旅遊發展局網頁形容該處是「全港最大的臨海露天美食區」，一名50歲、住在愉景灣海馬徑的男子（第8254宗個案）曾到訪，他也曾到灣仔波斯富街香河越南餐廳。

有患者曾到訪愉景灣「D'Deck」。 （旅遊發展局網頁）

另外，一名61歲男子（第8365宗個案）住在深水埗區大埔道銀輝樓，他曾到訪區內三間食肆，分別是元洲街280-288號龍寶酒家、黃金商場潮福蒸氣火鍋、東廬大廈中央飯店，中央飯店是一間點心中菜館，三間的報告日期或到訪日期都是12月20日。

曾到警察學院確診者疑為牛頭角男警

在行蹤方面，一名23歲男子（第8389宗個案）住在藍田平田邨平誠樓，他曾到牛頭角分區警署和香港警察學院，他在12月14日已有病徵，但在12月24日才公布確診，他屬於與早前個案有關連的個案。早前警方公布，一名駐守牛頭角分區軍裝巡邏小隊的23歲男警員初步確診，他的家人於12月21日感到不適，而該名警員最後上班日為12月21日。如第8389宗個案就是警方公布的該名男警，即代表他早於家人發病，但比家人更遲確診，而他在發病後8天仍有上班，他報告或到訪香港警察學院的日期亦是12月21日。

一名23歲男子（第8389宗個案）住在藍田平田邨平誠樓，他曾到牛頭角分區警署和香港警察學院。 （資料圖片）

26歲男患者曾到證婚場所La Porte

另外，一名26歲男子（第8288宗個案）住在青衣長亨邨亨俊樓，他曾到同區的長安邨安泊樓和康傑中英文幼稚園（青衣），也曾到位於新蒲崗安田中心的「La Porte」。根據La Porte的facebook專頁介紹，該處是一間影樓及派對場地，有一千平方呎，有25個座位和30個企位。不過，專頁在12月13日發帖指，該處商業登記為影樓，應政府規例暫停一切派對及聚會租場，「我們只接受拍攝錄影及證婚租場，場地內不可飲食，除被拍攝者外其他人仕需帶（戴）上口罩。」

患者於12月13日發病，他報告或到訪La Porte的日期是12月19日，其後未見該場所在facebook或instagram公布資料，只有公布在12月21日下午已進行大清潔、消毒，及及噴上專業抗菌殺菌塗層。

此外，黃大仙大成街街市、深水埗北河街市政大廈、灣仔駱克道街市都分別多了兩名確診者到訪，令三個地點分別有6、5、3人到訪。而鯉魚門廣場明星海鮮酒家也多了一名患者到訪，該處共有5人曾到訪。而名單中本身有一項是「富寶花園商場」，當局把該項資料重新名單為「富寶商場」，再把一名38歲女子（第7791宗個案）加入名單中，未知是否有新發現而有所改動，該女子於12月16日已確診。

▼12.24新公布患者住處及足跡▼