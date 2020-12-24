新冠肺炎｜21日內去過外國　抵港須酒店隔離21日　去過南非禁來港

新冠疫情持續，政府今日（24日）再宣布新的措施，聖誕節（25日）凌晨零時起，從三周內去過中國以外地區的人士，抵港後需要在指定檢疫酒店強制檢疫21日。 另外，新變種病毒亦引人擔憂。自政府早前禁止英國載客航班及過去14天曾逗留英國2小時以上人士來港後，今日限制曾逗留南非的人士登機來港，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人士，亦將不會獲准登機前來香港。

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政府晚上出新聞稿，表示將加強由中國以外地區抵港人士的限制級強制檢疫要求，收緊曾逗留南非的人士登機來港。

21日內去過中國以外地區 抵港隔離增至21日

食物及衞生局局長將引用相關規例作出指明及公告，由明天（25日）凌晨零時起生效。詳細措施包括收緊第599C章及第599E章下的規定，所有於到達香港當天或之前21天曾在中國以外地區逗留的抵港人士（不論經機場或陸路口岸抵港），需要在指定檢疫酒店強制檢疫21天。

21日內逗留南非超過兩小時 禁止登機來港

另外，政府將收緊第599H章下的規定，除早前已宣布的英國外，所有於登機當天或之前21天曾逗留南非超過兩小時的人士，亦將不會獲准登機前來香港。

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除第19、20天檢測外 必須留在居住地店、私人處所或檢疫地點

除此以外，政府於第599J章下作出最新強制檢測公告，對於在2020年12月2日至12月23日期間到達香港而曾在英國逗留並須接受強制檢疫的人士，以及在2020年12月2日至12月24日期間由中國以外其餘地區到達香港並須接受強制檢疫的人士施加強制檢測要求。有關人士除了須在到港後第19天或第20天到社區檢測中心或在指定檢疫酒店接受檢測外，亦必須在確定檢測結果前留在該人的居住地點、私人處所或在檢疫令上指明的檢疫地點。

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政府發言人表示，根據世界衞生組織的指引，病毒潛伏期可長達14天，而目前並沒有證據顯示新變種病毒的潛伏期會較長。然而，考慮到有專家認為極小部分受病毒感染人士的潛伏期可能超過14天檢疫期，加上全球疫情正出現急劇變化，愈來愈多國家發現新變種病毒，政府有需要果斷採取措施，以加強對曾在中國以外地區逗留的抵港人士的強制檢疫要求，以確保即使在非常罕有情況下有個案的病毒潛伏期超過14天，也不會成為漏網之魚。他強調，政府會繼續密切監察情況，包括全球及本地疫情的發展和出入境人數的變化，有需要時會加強對從其他高風險地區到港人士的強制檢疫要求。