新冠肺炎｜的士司機駕駛需持檢測陰性證明　司機：驚乘客多過自己

早前運輸署為的士司機設立一次性的新冠肺炎強制檢測，今日（25日）起司機駕駛的士時，須準備陰性證明才可開車，違反強制檢疫令司機可被罰款5,000元。檢測結果呈陰性的司機，可獲發由運輸署所發出的證明，以作辨識之用。 有司機將證明掛於咪錶附近，讓乘客可清楚看見，亦有司機將證明收起，被詢問時才展示給乘客查看。有司機表示，4萬多名司機進行檢測，僅有3人確診，比例少之又少，他反而更擔心乘客。

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今起沒有檢測陰性不可駕駛的士

運輸署於12月9日至22日再次為的士司機設立一次性強制檢測，計劃有超過4.6萬名司機參與，其中三個檢測結果呈陽性。而的士司機於今日（25日）至明年1月23日期間駕駛的士，須保存檢測報告或有檢測結果的電郵或通知，以供執法人員查核。如違反檢疫公告，將被罰款5,000元。

司機稱被問有否檢測時 會反問乘客

的士司機尹先生將檢測證明掛於咪錶附近，讓乘客一看便可看見。他指大部分行家都已做檢測，「唔做罰5,000蚊喎！」尹先生又表示，檢測並不會帶來不便，但認為作用並不大，因為自己已做三次檢測，但卻難保未來不會中招，而相比起自己，他更擔心乘客，「司機四萬幾個做檢測，中嘅都係三個」，反而更擔心載到隱形病患乘客，指強制司機檢測只能起到一半保障，另外一半在乘客上，而他自己則只好做好防禦措施，例如口罩不離口及用酒精消毒車箱等。

同為的士司機的梁先生則將證明收於遮光板中，被問時才會出示，他表示，三次的強制檢測他都有參與，今次的檢測亦十分方便，有很多檢測中心，放工進行檢測即可，既免費又可保障自己；同樣比起自己，梁先生更擔心乘客是否帶病毒，被乘客問起有沒有做檢測時更會反問乘客，並會時常清潔坐位。