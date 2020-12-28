新冠肺炎｜醫護靠市民鼓勵打硬仗　安排6染疫家人同一病房互扶持

病毒無情，人間有愛。本港早前有一家六口不幸相繼確診新冠肺炎，東區醫院主動安排他們入住同一間或同層的隔離病房，讓醫護人員成為彼此間的溝通橋樑。照顧他們的護士感慨，無人想一家染病，希望他們在抗疫上可以心靈互相支持。 有醫護人員曾希望第三波疫情後能夠稍為歇息一下，惟疫情至今仍未見盡頭。市民送上的心意卡，出院病人的一句說話都成為他們的強力後盾。

東區醫院前線醫護人員，左起：感染控制組高級護士長黎衛文、急症科駐院醫生楊諾信醫生、感染控制分流病房經理梁翠瑩及放射部高級放射師溫紹斌，展示市民所送的心意卡。（梁鵬威攝）

本港爆發第四波的新冠肺炎疫情，東區醫院的醫護人員在聖誕、新年的大時大節，未敢鬆懈防疫。港島東醫院聯網感染控制組高級護士長黎衛文指出，由第一波的打邊爐群組、北角佛堂群組開始，至第四波的跳舞群組都衝擊東區醫院。

黎衛文直指，所以確診病人都是由她收症，故見到有患者離世時，倍感難受。（梁鵬威攝）

由第一波、第二波，到第三波後有一段長時間無乜cases時，大家都覺得鬆咗啖氣，但又見到周邊疫情都未settle 黎衛文

黎衛文說：「由第一波、第二波，到第三波後有一段長時間無乜cases時，大家都覺得鬆咗啖氣，但又見到周邊疫情都未settle（平復）。」果然他們在稍為休息後，又要再打硬仗。

第四波疫情下，有一名爸爸連同岳父母來到東區醫院的急症室求醫，三人的病毒檢測均屬陽性，要立即隔離治療。其餘的家人，媽媽、4歲小朋友及姨婆均要在檢疫中心接受醫學監察，各人相繼出現病徵。

在病房照顧確診病人的梁翠瑩，她是病人與家屬間的溝通橋樑。（梁鵬威攝）

負責安排確診者入院的黎衛文早已預料，該家族有可能會一同染疫，提早與院內的同事溝通騰空病房，以安排家人可以在相鄰的病房或同一病房。黎憶述：「4歲小朋友確診時係姨婆陪住入嚟，其後衞生署都通知姨婆確診，姨婆其實唔係住呢面（東區），但都想佢哋一家六口喺11樓接受治療。」

岳母由於年紀較大，情況一度反覆，使女婿相當擔心。負責照顧他們的感染控制分流病房經理梁翠瑩表示，畢竟各人的病情難以預料，當家人全部入住同一醫院，醫護可以即時掌握各人的情況，「每日同（4歲童）爸爸講下外母嘅情況，俾咗個定心丸佢哋安心喺度」。同時，這樣的安排也可以讓病人有心靈支援。

抗疫接近一年，打過沙士疫症的黎衛文及梁翠瑩坦言，今次是場持久戰，但同事互相輪流上病房作戰，大家都未感氣餒。 加上，不少市民及出院病人會向他們送上心意卡，梁說：「佢哋形容係冒住生命危險，但呢啲都係我哋職責呢」，深信疫情終會過去，回復正常生活。