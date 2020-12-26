新冠肺炎｜安心出行App將自動感應記錄　港府視乎疫情研強制安裝

由創新及科技局研發的「安心出行」流動應用程式早前推出，讓市民記錄到訪過的地點。創新及科技局局長薛永恒今天（26日）在港台節目《星期六問責》上表示，至今有約40萬市民下載程式，未來幾個月會改良程式，屆時市民不用掃描二維碼，開啟手機程式的藍芽後，會自動感應交通工具上的感應器，程式會自動聯繫和記錄。 下載程式的市民甚少，他指不存在對政府不信任的問題，政府提供方法給市民選擇記錄。至於會否強制市民下載和使用「安心出行」，他指要視乎疫情發展。

▼12月25日的確診大廈名單▼

創新及科技局局長薛永恒今天在港台節目《星期六問責》上表示，「安心出行」流動應用程式有約17,000個處所張貼了相關二維碼，至今有約40萬市民下載，相比全港市民700多萬人不算多，但幫到幾十萬人記錄，他認為感恩。

重申個人出行資料只儲存在市民手機

薛永恒指，當局和大學正在研發改良程式，幾個月後市民不用掃描「安心出行」二維碼，只要開啟手機程式的藍芽，就會自動感應交通工具上的感應器，程式會自動聯繫和記錄。他強調，使用程式的主導權在於是市民，給市民自行決定是否掃描，希望大家放低有關私隱考慮，重申個人出行資料只儲存在市民手機。

政府早前推出的「安心出行」流動應用程式只有40萬名市民下載，創新及科技局局長薛永恒表示，不存在對政府不信任的問題。（資料圖片／廖雁雄攝）

薛永恒在節目後被問到，下載程式的數量甚少是否代表對政府不信任，他表示「不存在不信任的問題，純粹是市民的選擇，他自己可以用不同方法記錄」。他指，有市民參考專家建議用記事簿記錄，有長者沒有出街，故他們不必下載程式。程式是一個感染風險通知讓市民記錄出行，政府提供方法給市民選擇，亦尊重市民選擇。

至於日後會否強制市民下載和使用「安心出行」，他指，要視乎疫情發展，目前最重要的是市民同心、齊心面對疫情。