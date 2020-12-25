新冠肺炎｜袁國勇：科興疫苗適合院舍長者接種　或兩三年打一次

新冠肺炎疫情持續，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今天（25日）在報章發表文章，比較港府有意購入的三款疫苗。他晚上再於港台節目《自由風自由phone》表示，科興的疫苗不需在低溫保存，方便私家醫生攜同疫苗上門到院舍為長者接種，而且其副作用不高，對長者較為合適。但該款疫苗保護時間或不長，可能需要兩至三年注射一次。至於復星醫藥及BioNTech的疫苗就較適合醫護人員接種。 他又透露，港府有意購入的第四款疫苗，技術屬於「重組蛋白疫苗」，剛進入第三期臨床研究。

袁國勇稱，科興的疫苗不需在低溫保存，方便私家醫生攜同疫苗上門到院舍為長者接種。 （Kevin Frayer/Getty Images）

科興疫苗缺「淋巴細胞介導保護」

土耳其今天公布科興在當地的第三期臨床測試初步數據，指根據1,300多人的數據，顯示保護效力達91.25%。被問到只有1,300多人的測試，其數據有多大參考價值時，袁國勇稱需要根據所有數據才可分析到，包括測試者年齡分布、接種後的各式反應、是否透過核酸測試找出所有感染者等。他相信科興疫苗保護率必定多於50%，也很大機會高於90%。

不過，袁國勇指出，科興疫苗只可刺激中和抗體，缺乏「淋巴細胞介導保護」，相信其保護能力只能維持較短時間，「有可能兩、三年後要再打」，但認為不是大問題，流感疫苗也是每年注射。

袁國勇說，科興疫苗適合在院舍的長者接種。（資料圖片／張浩維攝）

疫苗致長者發燒可引發腦血管併發症

袁表示，科興疫苗適合在院舍的長者接種，因為其副作用少，出現發燒率是3.3%，相對BioNTech的疫苗會引發發燒的機率有14.2%為低。他指長者若高燒，可能會引發腦血管併發症、血管病、心臟問題，因此科興的疫苗較適合他們。而且科興疫苗可以在攝氏4度的雪櫃保存長時間，方便私家醫生攜同疫苗上門到院舍為長者接種，「因為長者去政府接種中心有危險，隨時未打已經惹到（病毒）。」他稱，屆時醫生可以帶同急救設備、治療過敏反應藥物、腎上腺素注射器到院舍。

袁國勇認為，醫護人員若無過敏史，也應接種BioNTech疫苗。 （BioNTech twitter 圖片）

指醫護適合注射BioNTech疫苗

至於BioNTech疫苗需要在超低溫保存，醫護亦缺乏注射這類疫苗的經驗，在政府接種中心、醫院為市民接種會較安全，「因為有好多醫護、急救、臨床免疫學醫生，可以先做皮膚測試，證明對聚乙二醇（PEG）無急性過敏反應先接種。」而同樣屬於高危群組的醫護人員，若無過敏史，也應接種BioNTech疫苗。

他指現時科興第三期數據延遲公布，兩款疫苗抵港時間或相若，他形容是「最好情況」，因為可以同時有兩款疫苗，「兩個同時進行就非常好」。

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阿斯利康研究出錯 2人出現嚴重併發症

至於阿斯利康ＡstraＺeneca的疫苗，袁指該藥廠在第三期研究時弄錯了劑量，第一針份量是原有一半，但反而得出一個更高的保護率，「因為有嘢搞錯咗，我哋科學家好小心，如果唔做多次第三期，我哋無信心畀你打。」而且在研究中有兩人出現橫貫性脊髓炎，他形容這是很嚴重的併發症，「對腳行唔到路」，因此應該再觀察多一段時間，再作決定。

他又透露，港府有意購入的第四款疫苗，技術屬於「重組蛋白疫苗」，剛進入第三期臨床研究，港府未正式與藥廠協議合約，但相信都會訂購。