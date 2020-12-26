新冠肺炎｜長者被虐或遭家庭暴力個案升逾一倍　自殺個案增五成

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎疫情出現近一年，長者安居協會行政總裁王虹虹在今天（26日）港台節目《香港家書》表示，疫情下長者是最脆弱的一群，過去一年協會處理的社工個案飆升，被虐或遭受家庭暴力的個案比過往上升超過一倍，自殺個案增加五成。

協會本月推出一線通管家易慈善計劃，提供免費個人照顧服務予長者，包括陪診，上門為長者洗澡換片。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會收到的長者被虐或遭受家庭暴力的個案升逾一倍。（資料圖片／梁鵬威攝）

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會年初疫情來襲時起，見到長者生活出現裂縫，收到他們需要口罩消毒用品求助。社區上需要口罩的長者很多，有缺乏防疫物資的長者特別憂慮惶恐，甚至表示沒有口罩就要跳樓。協會在本年2至11月主動接觸超過15萬名長者，派發46萬件防疫物品，協會逐一致電慰問長者，有需要時安排團隊介入。

王虹虹指，長者社交活動受阻導致抑鬱，他們和在家工作或失業的家人長期留在家，在擠逼環境增加磨擦，家庭問題越來越多。家人不讓他們出外。王虹虹表示，第四波爆發，未能紓緩日積月累的情緒和心理壓力可能會到臨界點，過去一年協會處理的社工個案飆升，被虐或遭受家庭暴力的個案比過往上升超過一倍，自殺個案增加五成。

疫情下政府和社區支援服務停止，她表示，協會本月推出一線通管家易慈善計劃，旨在彌補不足，計劃提供免費個人照顧服務予長者，包括陪診，上門為長者洗澡換片，和家居清潔。她呼籲大眾捐款予慈善計劃。

新冠肺炎｜安心出行App將自動感應記錄　港府視乎疫情研強制安裝
新冠肺炎疫苗｜薛永恒稱預約系統下月備妥　允家人陪長者同時接種
確診大廈｜何文田天鑄有住戶感染源頭不明　元州邨元盛樓4人確診
新冠肺炎・最新｜消息：今確診大概60宗　拆禮物日失守8500宗關口
確診食肆商場｜東涌海堤灣畔意大利餐廳上榜　一人曾到K11 MUSEA
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。