新冠肺炎｜長者被虐或遭家庭暴力個案升逾一倍　自殺個案增五成

新冠肺炎疫情出現近一年，長者安居協會行政總裁王虹虹在今天（26日）港台節目《香港家書》表示，疫情下長者是最脆弱的一群，過去一年協會處理的社工個案飆升，被虐或遭受家庭暴力的個案比過往上升超過一倍，自殺個案增加五成。 協會本月推出一線通管家易慈善計劃，提供免費個人照顧服務予長者，包括陪診，上門為長者洗澡換片。

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會收到的長者被虐或遭受家庭暴力的個案升逾一倍。（資料圖片／梁鵬威攝）

長者安居協會行政總裁王虹虹表示，協會年初疫情來襲時起，見到長者生活出現裂縫，收到他們需要口罩消毒用品求助。社區上需要口罩的長者很多，有缺乏防疫物資的長者特別憂慮惶恐，甚至表示沒有口罩就要跳樓。協會在本年2至11月主動接觸超過15萬名長者，派發46萬件防疫物品，協會逐一致電慰問長者，有需要時安排團隊介入。

王虹虹指，長者社交活動受阻導致抑鬱，他們和在家工作或失業的家人長期留在家，在擠逼環境增加磨擦，家庭問題越來越多。家人不讓他們出外。王虹虹表示，第四波爆發，未能紓緩日積月累的情緒和心理壓力可能會到臨界點，過去一年協會處理的社工個案飆升，被虐或遭受家庭暴力的個案比過往上升超過一倍，自殺個案增加五成。

疫情下政府和社區支援服務停止，她表示，協會本月推出一線通管家易慈善計劃，旨在彌補不足，計劃提供免費個人照顧服務予長者，包括陪診，上門為長者洗澡換片，和家居清潔。她呼籲大眾捐款予慈善計劃。