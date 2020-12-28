投考輔警｜去年總數反升惟流失年輕應考者　51歲Fit男一take成功

香港輔警隊每年都會公開招募新血，本港去年爆發反修例風波，投考人數不跌反升，由平均約1,100人，大幅上升至2,234人，增幅近1倍，以去年招募223人計，即每10個人爭1個位。今年截至8月，已有1,400人投考輔警。 自去年6月起，30歲以下投考人數出現明顯跌幅，當中大學生計劃下投考者由每年約120人暴跌至40人，減少三分二；而41歲以上投考者升幅顯著，今年更有一名51歲人士，突破體能及擺脫舊患困擾，「一take pass」成功投考，早前更畢業出班。輔警總警司梁世光指出，不少投考人士都是為人父母，希望向子女傳達正當訊息，「自己香港人企起身，自己守護返個家。」

本港去年爆發反修例風波，投考輔警人數不跌反升，輔警總警司梁世光（左三）形容「好振奮」。（羅君豪攝）

30歲以下投考者下跌明顯 大學生減少三分二

輔警隊本年度預計招募240人，截至今年8月，已有超過1,400人投考，數字超出反修例風波前平均數字，不過年輕投考者則出現明顯跌幅，去年6月前，以30歲以下投考者為主，佔87%，6月後下跌至58%，少了29個百分點；當中主要流失來自大學生計劃。輔警總警司梁世光指出，以往投考年齡平均30歲，每年有約120名大學生，去年僅約40人，但相信只是暫時性，早前招募日已有回升。

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體能教官：年紀大投考者體能不遜年輕人

反觀，41至50歲投考人士比率由去年3%增至15%，投考人士大部份都有日常正職，具10年工作年資。今年最大年紀投考者為一名51歲人士，輔警支援科體能教官阿銘表示，年紀較大投考者體能不遜於年輕人，他們準備十分充足，而且較為成熟目標清晰，會自行針對不足作出訓練，該名51歲投考人士首次投考便成功獲聘，但因舊患受傷延遲畢業，早前已經出班。

輔警警長奮身救中汽油彈警員

梁世光又表示，去年反修例示威期間，輔警主要守衞警署，支援陸上警區，平日及假日分別出勤600人次及1,000人次，較示威前分別200人次及400人次高。梁續指，去年8月尖沙咀警署遭激烈攻擊，正、輔警員並肩保衞警署，一名警員被汽油彈擊中起火，身旁一名輔警警長立即上前飛撲，滾地撲熄火種，兩名警員最終沒有大礙，該名輔警警長早前獲頒行政長官公共服務獎狀。

輔警隊每年都會招募在職人士或大學生加入，新入職輔警要參加基本訓練課程，時數350小時，分佈26至33周舉行，每周2至3晚，通常為晚上7至11時，周六、日或公眾假期有半日或全日訓練。學員完成課程後，會被派駐不同前線崗位，每年須完成208小時「法定效率訓練」，當中包括進修、射擊及實習等。