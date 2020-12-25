新冠肺炎｜食衞局：盡可能48小時電話短訊通知市民檢測結果

新冠肺炎第四波疫情續，不少市民需強制檢測或因有病徵而自願檢測，但連日來有有不少市民投訴收不到檢測結果電話短訊，食物及衞生局今日（25日）表示，自11月底開始改善電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士，因為上述技術問題，約有800多名市民未能電話短訊，已解決上述問題，當局將會繼續完善系統，及盡可能達致於48小時內，向接受檢測市民發出電話短訊通知其檢測結果。

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約800人收不到檢測陰性電話短訊

當局表示，政府透過多種渠道包括公營診所及私家醫生等為巿民提供免費檢測，以作恆常監察並及早偵測確診個案，有關監察檢測並非用於私人用途。由於政府進行的檢測呈陰性檢測結果數量相對龐大，過往不會另行獲得通知；然而政府了解市民希望在接受檢測後獲通知結果，故此食衞局、衞生署及醫管局自11月底起逐步改善其電腦系統，以便透過電話短訊通知檢測結果呈陰性的人士。

發言人表示，在更改電腦系統過程中，由於相關系統出現技術問題，導致部分透過私家醫生獲取樣本瓶的市民，於接受檢測後仍未能收到載有其陰性檢測結果的電話短訊，當局已經立刻採取補救措施，並已解決上述問題，個別市民會收到系統自動發出載有較早前檢測結果的電話短訊，當局指與化驗工作外判無關。自11月底開始改善電腦系統，政府合共發出超過25萬個陰性檢測結果的電話短訊。當局稱估計約有800多名市民（包括7916號及8249號個案，即李偲嫣及其夫謝鋮浚）未能收到短訊，當中並沒有陽性個案，強調不存在因未發短訊而延誤救治的問題。

當局稱會繼續完善系統，及盡可能達致於48小時內向接受檢測市民，發出電話短訊通知其檢測結果，令其安心，所有陽性個案的通報及跟進工作，均按照前述衞生防護中心現行機制另行第一時間處理，絕不會受到電話短訊通知系統及時間所影響。