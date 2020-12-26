確診食肆商場｜東涌海堤灣畔意大利餐廳上榜　一人曾到K11 MUSEA

新冠肺炎疫情持續，本港周五聖誕節（25日）新增57宗個案。根據衞生防護中心公布資料，今天再多11間食肆上榜，包括兩間翠河餐廳，分別位於美林商場和小西灣廣場。 一名33歲女子曾到訪K11人文購物藝術館（K11 MUSEA），她屬於意大利餐廳「Otto e Mezzo 8½ Bombana」群組。 另外，一名43歲男子屬於輸入個案，但他曾住在國泰城逸泰居和東涌映灣園2期映濤軒6座，即曾經回家，而他也曾經外出，包括到基隆街105號和東涌海堤灣畔意大利餐廳「A Tavola Bar & Grill」。

▼疫下平安夜・尖沙咀K11 MUSEA▼

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新增的11間食肆包括沙田美林商場翠河餐廳，另一曾到小西灣廣場翠河餐廳的患者（#8002），也有商場內的香葉灣。另一患者#8130，則有到寶林新都城中心2期永興燒臘粉麵茶餐廳及土瓜灣明發大廈七喜粥麵小廚。

居富豪花園女患者曾到區內個商場

第7945宗個案是一名33歲女子，她屬於意大利餐廳「Otto e Mezzo 8½ Bombana」群組，該群組累計有23人確診。33歲女子住在沙田富豪花園帝皇閣，曾到置富第一城．集、新港城中心(4 期)、河畔花園，也曾在本月13日到K11 MUSEA。

印尼返港映灣園 住戶曾返國泰城逸泰居

值得注意的是，一名43歲香港男子（第8255宗個案），他屬於輸入個案，從印尼抵港，但他曾住在國泰城逸泰居和東涌映灣園 2期映濤軒6座，即曾經回家，而他也曾經外出，包括到深水埗基隆街105號，和東涌海堤灣畔意大利餐廳「A Tavola Bar & Grill」。他沒有病徵，未時為何於12月22日公布確診。

記者正向衞生署查詢他是否機組人員、何時抵港、為什麼可以離開住所。

▼近14日確診者住所及行蹤▼