安心出行｜商場、食肆無人掃描　茶餐廳：提醒後食客耍手擰頭

第4波疫情大爆發，政府月初要求所有食肆增設「安心出行」二維碼（QR code），並鼓勵市民使用該應用程式記錄行蹤。《香港01》記者今午（12日）到荃灣廣場及附近的食肆視察，發現有快餐店將處所的二維碼張貼在大門後的暗角，半小時內有逾50人內進惟無人掃描，有食客直言二維碼並非清晰可見，忘記要舉起手機記錄行蹤；亦有市民直言不相信政府，擔心使用程式會致個人資料外洩。多間餐廳職員坦言，每日不足10人會掃描其二維碼，即使員工有出言提醒，但大部份人都「耍手擰頭」。

記者今午3時到荃灣廣場的美心MX和元氣壽司視察，發現美心的安心出行二維碼貼在大門後的暗角，食客難以察覺。短短半小時已有53人內進用餐，惟無人轉身找尋此二維碼；雖然元氣壽司的二維碼貼在門口，但14位食客也沒有掃描二維碼，亦未見有員工提醒。美心的職員表示，公司規定二維碼要貼在大門當眼處，惟相關標誌不時滑落才會臨時張貼在暗角，之後會與經理商量如何貼在大門外，並強調有不時提醒食客掃描。

荃灣廣場的3個出入口的大門都有張貼「安心出行」二維碼，惟記者在實測的半小時內，沒有人掃描，據職員觀察，今日只有一人掃描。

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食肆林立的荃灣大壩街情況亦類似，茶餐廳「紅茶」和「蘇媽•蘇媽」亦沒有食客掃描安心出行二維碼，兩間餐廳的職員均表示，每日不多於10名客人會掃描，而會掃描的人大多中年人。他們強調職員空閑時會提醒食客掃描，但不少人都「耍手擰頭」。

在美心用膳的劉小姐直言未有掃描餐廳的二維碼，「睇唔到，冇掃，冇為意」，她表示市民仍未適應使用安心出行應用程，認為相關二維碼應張貼在當眼處，讓進出的食客能輕易看到。不過她亦坦言，並未安裝「安心出行」，認為此應用程式較新，自己亦不喜歡行程被記錄，暫未有心理準備安裝，又指自己除了上班工作外，甚少外出，未有需要記錄行程，但認為對經常外出的人而言，相關做法是好事。

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另一名食客趙先生亦指，美心的二維碼張貼得隱閉，「佢癡咗喺後面，冇留意、睇唔到」，因此未有掃描，但強調自己約一周前安裝安心出行，亦有在進入商場時掃描其二維碼，「佢（商場的二維碼）好當眼㗎」，以為只要掃描商場的二維碼便足夠，不用每間商舖掃描一次，「入咗嚟（商場）就得㗎啦」。趙表示，因為疫情嚴峻才下載相關程式，平時出入「見到（二維碼）咪scan」，認為大眾都應勤加使用，亦支持政府強制市民使用。

與朋友在商場逛街的何小姐指，直言「唔想download個app」，擔心程式存取大量個人資料，會出現私隱外洩問題。何認為，程式對防範疫情的實際幫助並不大，認為市民應自律，自行記低每日行蹤，強調「如果有人問我就會記得（去過哪裏）」，平常亦會留意疫廈名單等。對於近乎沒有人掃描商場的二維碼，何批評政府不少防疫措施都未有強制市民執行，成效低是意料中事。

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