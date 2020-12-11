新冠肺炎｜「安心出行」下載量逾36萬　更新設自動「離開」功能

政府資訊科技總監辦公室今日（11日）公布，感染風險流動應用程式「安心出行」的下載量至今超過36萬次，目前已有超過63,000個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約50,000個。另外，「安心出行」已更新三種功能，用戶可選用自動「離開」功能、轉場時無須先按「離開」鍵；程式亦加入出行記錄，方便用戶查看所到之處 。

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資科辦發言人表示，自「安心出行」流動應用程式於11月中推出以來，資科辦一直聆聽市民和業界的意見，並與不同界別人士包括學術及科技專家交流，以期不斷改良及優化應用程式的運作。

更新三功能包括自動離開

「安心出行」已更新三種功能。用戶除可繼續自行按「離開」鍵外，亦可選用新增的自動「離開」功能，在預先設定的時間後自動離開；用戶在掃描一個場所二維碼後，轉場時無須先按「離開」鍵，直接掃描另一個場所二維碼即可。另外，資科辦在程式中加入出行記錄，方便用戶查看所到之處 。

資科辦早前已減少「安心出行」流動應用程式所需權限，包括統一使用電話內置記憶體儲存數據，以免除USB及相片儲存權限的需要，同時改為直接使用手機上任何可用之網絡連線，以取消檢查Wi-Fi連接的權限。發言人重申，「安心出行」流動應用程式需要的權限目的只是令應用程式暢順運作，程式沒有追蹤功能，出行記錄只會加密存放於用戶自己的手機，不會備存在任何政府或其他系統內，並會在31天後自動刪除。

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已有超過63000公私營場所參與計劃

發言人又稱，「安心出行」流動應用程式下載量至今超過36萬次，目前已有超過63,000個公私營場所參加計劃，當中私營場所大約50,000個。全港約18,000輛的士可直接使用。政府會繼續與不同業界溝通及繼續努力向公眾解說，鼓勵更多場所張貼「安心出行」的場所二維碼，並呼籲市民在有需要外出時使用「安心出行」流動應用程式作記錄，讓他們得悉感染風險，並令接觸追蹤更為有效，以助減低病毒擴散的風險。