新冠肺炎｜一文看清科興5國進行三期臨床試驗　巴西報告三度推遲

新冠肺炎的疫情嚴峻，全球希望落在疫苗上。《香港01》翻查資料，本港政府將購入的三款疫苗均未完成三期臨床試驗，但當中兩款已經發放初步及中期數據。科興於中國、土耳其、印尼、巴西及智利進行三期臨床試驗，當中原定巴西的初步數據原定於月初面世，其後推遲到本周三（22日)，但科興則指要推遲15日。今次已經科興第三度延遲發放疫苗三期臨床試驗數據。

科興控股生物科技公司生產的新冠購炎疫苗CoronaVac，仍然未公布任何第三期臨床測試的初步數據。（美聯社）

本港政府將購買復星與德國藥廠BioNTech（輝瑞）、牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca），以及中國科興生物（Sinovac）研發的疫苗。前兩者已經發放第三期臨床試驗的初步或中期數據，分別的有效率達95及70%，數據可以在兩間藥廠的網站，或在醫學期刊《新英格蘭醫學雜誌》及《刺胳針》查閱。

需時15日整合印尼和土耳其的試驗結果

科興於中國、土耳其、印尼、巴西及智利進行第三期臨床試驗，當中巴西的初步數據原定月初面世，其後推遲到本周三（22日)，但科興主動向當地的布坦坦研究所要求推遲15日，即至下月7日公布數據，以整合印尼和土耳其的試驗結果，即第三度推遲公布結果。

科興在巴西共招募13,060名參加者進行第三期臨床試驗，試驗由當地布坦坦研究所負責。（美聯社）

巴西官員透露：疫苗有效率介乎50%至90%

根據資料，科興在巴西共招募13,060名參加者進行第三期臨床試驗，試驗在今年7月21日開始。巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在當地時間24日則批評，科興疫苗有效率「似乎很低」，但衞生官員則唱反調，指疫苗有效率介乎50%至90%。

科興則強調，今次推遲發放結果是為了整合全球測試數據，與疫苗的有效性並無關係。

科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，圖為12月6日疫苗由北京準備空運到印尼。（美聯社）

印尼初步結果：疫苗血清抗體陽轉率達97%

除了巴西外，科興亦在印尼進行第三期臨床試驗，涉及的人數為1,620人。科興本月8日透露，該地的試驗中97%的參加者接種疫苗後會產生抗體，即血清抗體陽轉率達97%，但有抗體並不等於疫苗有效可以防範感染新冠肺炎。

土耳其衛生部：初步結果疫苗的有效率為91.25%

土耳其的第三期臨床試驗則在9月14日開始，預料可以招募到13,000名參加者，但現時約有7,000多人參加。土耳其衛生部長克扎（Fahrettin Koca）在當地時間上周四（24日），率先公布當中的1322名參加者數據，共29人確診，當中3人曾接種科興疫苗，另26人則注射安慰劑，即疫苗的有效率為91.25%。

12月21日，一名土耳其參加者接種科興疫苗。（美聯社）

內地9月起批准緊急使用疫苗

科興再在11月27日，於智利進行達2,300人的第三期臨床試驗。暫時未有任何結果。

值得留意的是，科興在中國進行第三期臨床試驗於10月31日開始，人數為1,040人，而內地當局在科興未有發布任何第三期臨床試驗數據前，已批准科興疫苗在當地緊急使用。據內媒報道，自9月起已有逾100萬人次接種新冠疫苗。

上月17日公布一、二期結果 無人出現嚴重副作用

根據世衞的指引，新冠疫苗的有效率必須達到門檻的50%，以及完成整個第三期臨床試驗時，參加者的確診人數必定要超越150人。

科興曾在上月17日於《刺胳針》公布第一、二期的臨床試驗結果，當時在中國共招募700名18歲至59歲的參加者，但報告亦只提及接種兩劑疫苗後的血清抗體陽轉率，以及沒有出現嚴重副作用。