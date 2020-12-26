屯赤隧道｜明通車特首率先試行　林鄭月娥：助分流來往大嶼山交通

屯門至赤鱲角北面連接路將在明天（27日）上午8時通車，行政長官林鄭月娥今（26日）主持通車儀式，並連同運房局長陳帆等官員乘坐開蓬巴士試行。林鄭月娥表示，連接路通車可為港珠澳大橋的「港車北上」計劃提供契機，並讓大嶼山擁有更完善可靠的交通配套，鞏固香港作為國際及區域樞紐的地位。

屯門赤鱲角北面連接路明早8時正式通車，行政長官林鄭月娥連同一眾官員今試坐巴士使用新隧道。

林鄭月娥在儀式上亦感謝工程團隊、政府部門等的貢獻，指屯赤隧道落成啓用「展示了香港在推動大型基建項目的能力。」

林鄭月娥亦再發表影片致辭，她說，屯赤隧道是青嶼幹線以外，第二條香港境內連接大嶼山的陸路通道，有助分流往來交通，亦為出入大嶼山和機場提供多一重保障，項目自2013年展開，林鄭月娥指工程遇上多項挑戰，「今年疫情嚴峻，建築物料及裝置的供應都受到影響。」她說政府會繼續積極推動基建，完善交通網絡。

屯門至赤鱲角北面連接路全長5.5公里，其中約5公里為屯赤隧道，連接屯門和港珠澳大橋香港口岸。政府預料通車後，往返屯門南發機場的車程將大幅縮短，只需10分鐘，可節省約20分鐘的行車時間。隨屯赤隧道豁免收費，青嶼幹線於明日淩晨零時起亦轉為免費。