強調長策達標沒有水份　林鄭：行會通過邀請港鐵開展北環線規劃

今年發表的《施政報告》中，政府宣布十年房屋策略首次達標，已全數覓得興建足以滿足未來十年，約30.1萬個公營房屋單位需求的330公頃土地。 特首林鄭月娥今日（16日）在Facebook撰文，澄清有關數字沒有所謂「水份」，都是可建屋的土地，但部份仍須按序完成相關的規劃和收地程序。林鄭強調，會親自督導有關工作，要求各部門全力以赴，加大加快把「生地」變「熟地」，和盡量縮短建屋期。

林鄭稱，行政會議最近就通過邀請港鐵公司開展連接東鐵線和西鐵線、由落馬洲支線新增的古洞站到西鐵線現有的錦上路站這條全長10.7公里的北環線。（林鄭FB）

北環線全長10.7公里 連接古洞至錦上路站

林鄭在帖文中又提到，同時要為十年後的房屋供應籌謀，按本屆政府提出以運輸基建帶動土地發展，行政會議最近已通過邀請港鐵公司，開展連接東鐵線和西鐵線、由落馬洲支線新增的古洞站到西鐵線現有的錦上路站，全長10.7公里的北環線。

她表示，北環線除了可服務數年後古洞北新發展區的居住和就業人口外，亦可釋放沿線不少有潛力作較高密度發展的土地，是一項非常值得投資的基建項目。

林鄭又指，雖然近年社會對鐵路項目的超支和延誤頗有意見，但自己仍相信興建和營運鐵路是香港的優勢。為表示政府對鐵路發展的重視，林鄭稱上星期已約見港鐵公司的主席和行政總裁，表達政府的期望，並要求港鐵公司與政府相關部門緊密合作，同心協力，達致理想效果，不負廣大市民過去四十年的信任，繼績其「地下鐵路 為你服務」的承諾。