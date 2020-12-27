新冠肺炎疫苗│張建宗：疫苗即將到港　但市民不能因此鬆懈

政務司司長張建宗於網誌回顧2020年，他表示對人類社會影響最大的莫過於新冠狀病毒病，亦是全人類面對的共同挑戰；全球疫情肆虐，接種疫苗是防控疫情其中一個最有效的方法。他表示，雖然政府採購的新冠疫苗即將到港，但市民不能因此鬆懈，必須嚴守社交距離措施，保持個人和環境衞生，同心抗疫。

批准疫苗在港使用 會依客觀醫學數據



張建宗今(27日)於網誌表示，接種疫苗是防控疫情其中一個最有效的方法，政府爭取新冠疫苗早日供港，同時確保所有疫苗必須符合相關要求及程序；政府在制定緊急使用疫苗的法律框架時，首要是以科學為本，確保為市民接種的疫苗安全、有效，並符合質素的要求。在批准疫苗在香港作緊急使用時，必定會根據客觀醫學數據，包括第三期臨床研究數據﹔參考顧問專家委員會的專業意見﹔以及參照香港以外藥物規管機構的核准使用情況。

他指，政府已成立專責工作小組，籌備覆蓋全港市民的大規模新冠疫苗接種計劃。此外，政府計劃成立保障基金，如市民在接種後出現罕見或未能預見的嚴重不良反應，基金可迅速提供經濟支援。

另外，他亦談及最新公布的2019年香港的貧窮情況。張建宗指，受本地社會事件及中美貿易摩擦雙重打擊，本港經濟在2019 年下半年陷入衰退，是自2009 年環球金融危機以來，香港首次再經歷嚴重的經濟下行；經濟下行，加上人口加速高齡化及住戶持續小型化這些結構性因素，對2019年的貧窮指標造成不少的推升壓力。

▼2019年18區貧窮人口比率▼(由最低至最高)

+ 13 + 13 + 13

現時貧窮線只計收入不計資產

他指，按照主體分析框架，2019 年貧窮率則上升0.9 個百分點至15.8%，貧窮人口增加7.4 萬人至109.8 萬人；以「恆常現金」政策而言，可令39.3萬人脫貧，貧窮率減幅達5.6個百分點。惟現時貧窮線以住戶收入作為量度貧窮的單一指標，是貧窮線分析框架的一個局限，即只計算收入，不計算資產，故一些「收入貧窮、但有一定價值的物業」的人士，例如退休長者較容易被界定為貧窮。

他指，詮釋2019 年貧窮數據時，要留意在剛公布的「2019年香港貧窮情況報告」是採用沿用的貧窮線主體框架，只反映政府「恆常現金」政策的效應，未能計及其他有效扶貧的措施，希望能更準確客觀地理解政府全方位扶貧的努力及果效。

2020年推紓困措施 成效難在主體貧窮數據反映

而2020年在經濟衰退及新冠狀病毒疫情下的非常時期，政府推出逾3,000億元的一系列一次過紓困措施，但礙於貧窮線主體分析框架只包括「恆常現金」措施，一次性紓困措施的成效亦將難以在2020年的主體貧窮數據中全面反映，上述主體貧窮線分析框架的局限相信會更形突出。