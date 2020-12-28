確診大廈｜住址全覽　觀塘最嚴峻　康華苑德福花園有源頭不明個案

本港新冠肺炎疫情持續，周日（27日）新增70宗確診，累計8,611人染疫。衞生防護中心晚上更新確診者住址名單，九龍東觀塘及黃大仙爆發多宗個案，共佔新增個案四成（28宗），鯉魚門邨新增5宗個案，藍田啟田邨及觀塘康華苑各有4宗確診；多個大型屋苑都有人染疫，黃大仙采頤花園有3宗個案，康華苑頌康閣有4宗，德福花園H座亦有1宗，三屋苑均有源頭不明個案。 在新界區，天水圍俊宏軒早前有小型感染，俊宏軒2座今日再多兩宗個案；而將軍澳日出康城領凱9座估計為一家三口染疫。

返港第19日確診的18歲留學生，居盈翠半島3座。﹙資料圖片﹚

返港第19日確診留學生居盈翠半島3座

衞生防護中心周日公布一宗輸入個案，18歲男患者（個案編號：8597）本月7日由英國抵港，完成檢疫後回家，曾跟家人用膳，25日做第三次檢測時呈陽性，正檢驗是本地還是從外地感染。衞生防護中心資料顯示，該名男患者居於葵青盈翠半島3座。

▼油塘鯉魚門邨▼

+ 3 + 3 + 3

采頤花園3幢樓增患者 一人感染源頭不明

九龍區疫情依然嚴峻，觀塘區成重災區，新增20宗，佔全部70宗的28.5%。居屋康華苑頌康閣一名67歲女子（個案編號8606）為感染源頭不明個案，其餘3人與本地個案有關，包括一名39歲男子（個案編號8608），而26歲女子（個案編號8605）及6歲女童（個案編號8607）則沒有病徵。

觀塘居屋康華苑頌康閣新增4名患者。(資料圖片)

德福花園H座出現一宗確診個案，是一名源頭不明個案的59歲男子（個案編號8591），於本月20日發病。

黃大仙新增8宗，當中采頤花園有3宗個案，分布於8座、10座及11座。居8座的22歲男子（個案編號8592），屬不明源頭個案，餘下兩人為81歲女子（個案編號8598）及54歲女子（個案編號8555），屬有關連個案，未知三人關係。

采頤花園新增３宗確診個案，當中22歲男患者屬感染源頭不明個案。(資料圖片)

鯉魚門邨鯉隆樓及啟田邨啟信樓各一日4宗

早前爆發多宗確診的油塘鯉魚門邨鯉生樓正接受強制檢測，新增一名71歲男患者（個案編號8543），屬與本地個案有流行病學關連個案。同邨的鯉隆樓亦有4宗確診，包括一名57歲男子（個案編號8544）及3名無病徵人士，分別是43歲男子（個案編號8550）、47歲男子（個案編號8551）及68歲男子（個案編號8553），均與之前個案有關連。

在藍田啟田邨啟信樓，患者分別為19歲男子（個案編號8570）、21歲女子（個案編號8573）、26歲女子（個案編號8574）及50歲女子（個案編號8576），亦與之前個案有關連。

在九龍灣，淘大花園D座新增兩宗確診，分別是31歲男子（個案編號8548）及36歲女子（個案編號8549），料與日前確診患者有關連。

▼近14日確診患者住所及行蹤▼

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天水圍俊宏軒再增源頭不明個案

新界區方面，曾爆發小型感染個案的天水圍俊宏軒再有新增個案，俊宏軒2座一名49歲女子（個案編號8559）於上周日（20日）發病，為不明源頭個案；一名27歲男子（個案編號8571）在上周五（25日）發病，與本地個案有關連。

將軍澳日出康城領凱9座（左翼）Almond Blossom有3宗確診，患者分別是9歲男童（個案編號8581）、42歲女子（個案編號8582）和43歲男子（個案編號8588），估計為一家人，與之前個案有關連。

港島區方面，南區利東邨東安樓有兩宗個案，29歲女子（個案編號8565）和29歲男子（個案編號8569）。

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