限聚令｜政府多部門聯合行動共發43張罰單　庫房進帳21.5萬

新冠肺炎疫情持續，本港今日（27日）新增70宗確診個案，惟假日期間仍有不少市民、外傭聚集。包括勞工處、警務處在內的多個政府部門今日聯合行動，截至第一階段截算時間止，上述聯合行動中合共發出43張5,000元的定額罰款通知書，庫房料進帳21.5萬元。

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政府：部分人屢勸不改才收告票

今日勞工處聯同康樂及文化事務署、香港警務處及食物環境衞生署在外籍家庭傭工經常聚集的地方透過流動廣播等宣傳，呼籲遵守有關禁止於公眾地方兩人以上的群組聚集及佩戴口罩等防疫規例。此外，漁農自然護理署、警務處及食環署亦在元朗大棠大欖郊野公園進行宣傳。

政府發言人指，按現場觀察，絕大部分外傭及市民經勸喻後均遵守有關規定，至於有些屢經勸喻仍不遵守規定的人士，相關部門已採取執法行動。今日截至第一階段截算時間止，上述聯合行動中合共發出43張5,000元的定額罰款通知書。

除了宣傳口罩令和限聚令之外，發言人還補充，康樂及文化事務署亦呼籲市民在其部門轄下場地時，應保持適當的社交距離，並遵守限制羣組聚集的規例及須一直佩戴口罩的要求，違例者可被檢控。此外，前往郊野公園郊遊的市民應佩戴口罩及與他人保持適當的社交距離，並避免在高峰時期前往人多擠迫的地方，亦不要在人多的地方聚餐。市民必須保持郊區清潔，注意個人及環境衞生，妥善處理使用過的口罩及垃圾，並且「自己垃圾 自己帶走」。任何人在郊野公園範圍亂拋垃圾，可被定額罰款1,500元。

▼疫情下的平安夜▼