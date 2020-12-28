確診食肆｜增20間　荃灣拉麵台風上榜　42歲女患者曾到海之戀兩店

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周日（27日）公布新增70宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增20間食肆曾有患者到訪。當中包括海運大廈的度小月餐廳、荃灣寶成樓「拉麵台風」、海之戀廣場的星巴克及WM Café & Bar都上榜。 編號8291的42歲女病人於12月20日發病，在發病及前兩日曾到訪5間食肆，蹤跡遍佈荃灣、葵青和港島。

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在衞生署衞生防護中心更新的確診患者曾到訪處所名單中，新增了20間食肆，遍布港島、新界、九龍，當中包括海運大廈的人氣台灣菜餐廳「度小月」、九龍灣國際展貿中心EMAX的 「華星冰室」、荃灣人氣日本拉麵店「拉麵台風」，尖沙咀的川菜「川婆婆」等。

42歲女病人發病及前兩日到訪4食肆

編號為8291的42歲女病人，在12月20日已經發病，是22日報告確診個案之一，感染源頭不明。她居於青衣美景花園11座，由18至20日多次外面食。12月18日，她曾到上環的無限極廣場 Oliver'sSuper Sandwiches；19日則前往荃灣海之戀商場，先後到訪商場內的星巴克及WM Café & Bar；及至20日，即她發病當日，曾到訪葵芳新都會廣場的甜品店Sweetology。

編號為8291的42歲女病人，在12月20日已經發病，一直到22日才確診，她在確診當日及確診前2日多次外食，在5間食肆留下了足跡。（香港01製圖）

▼12.27新公布患者住處及足跡▼

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26歲男子病發後曾到2餐廳

編號8288的26歲男子，屬於與其他個案有流行病學關聯的本地個案，他於12月13日已經發病，是22日報告確診者之一。他報稱住址為長亨邨亨俊樓，病發後他曾到訪多間餐廳及大廈。12月14日，他曾到訪荃灣「拉麵台風」，17日到訪長安邨安泊樓、白田邨盛田樓，18日則曾到康傑中英文幼稚園（青衣），19日則曾到訪黃大仙安田中心的法國菜餐廳 La Porte及荃灣海濱花園3座。

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