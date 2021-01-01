急尋親│單親母離世　婆孫相依為命欲尋父系親友：擔心要去孤兒院

2021年新一年的開始，不少人或有邁步向前的新年願望，然而對滔滔及外婆而言，他們的願望既悲且苦。 「這是媽媽前年送給我的聖誕禮物。」11歲的滔滔一邊跟貓貓玩，一邊說道。早在滔滔兒時父母就已離異，滔滔由媽媽獨力湊大，二人感情好得很，手機內滿滿是兩母子合照。不過，其母3個月前離世，照顧滔滔的責任便落在外婆身上。 如是般，阮婆婆每日兩邊走，一方面照顧患自閉症的兒子、有腳患的老伴，一方面照顧孫兒，「唔放心，好擔心，好怕自己突然病，佢要去孤兒院、去宿舍」，令她生出尋親念頭，欲為孫兒尋回姑媽、嫲嫲。滔滔坦言：「不想被收養，想要有血緣關係！」

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滔滔媽媽於3個月前離世，阮婆婆指已處理好大部分身後事。（羅君豪攝）

三個月前，媽媽輕生；事後一個月，滔滔亦曾想不開，情緒波覆很大，偷吃媽媽留下的藥，令到身體不適入院，一旁的阮婆婆回想起來，仍心有餘悸。滔滔解釋：「（那時）想死，嗰時好多嘢諗，現在無念頭。」當時想什麼？他搖一搖頭，說不記得了，不欲多談。



生父患精神病 滔滔父母數年前離異

至於阮婆婆，由那時起變成每日兩邊走，一邊照顧患有自閉症的兒子，有腳患的老伴，一邊照顧滔滔，「我原是越南人，我在這裡沒親戚，只得一個老公、一個兒子……我老公也沒親戚，只有他自己，我們好孤單。」滔滔的父母數年前離異，阮婆婆形容其生父情緒暴燥、患有精神病，早已失聯多年，「佢哋無可能一齊住」。

說起要到院舍居住，滔滔顯得有點抗拒，「唔想去，如果要去亦唔驚。」（羅君豪攝）

一家領綜援，生活雖不富裕，但粗茶淡飯，總算過得去。惟阮婆婆不時會想，萬一身體出了任何差池，孫兒以後何以生活，但社工只著她說，滔滔會被送往宿舍，「唔放心，好擔心，好怕自己突然病，佢要去孤兒院、去宿舍。」她說時徬徨，「我不需要社工。」

阮婆婆變成每日兩邊走，一邊照顧患有自閉症的兒子，不良於行的老伴，一邊照顧孫兒。（羅君豪攝）

希望為外孫尋回嫲嫲、姑媽 以往主要由女兒做聯絡

於是，阮婆婆生出尋親念頭，希望為孫尋回十多年前已移民的嫲嫲、姑媽，「又擔心我教不了他，現在的小朋友，常常打機；如果是姑媽有學識，就可以解釋……我覺得我照顧他不是太好，將來他一定不好」，「我只望他做好人，不要學壞。」

她又坦言，現時一人照顧三個人，除了處理家頭細務，平時亦會帶老公、兒子、孫兒覆診，嘆「好難照顧三個人...... 有時明明身體健康」，不敢想像將來。阮婆婆解釋，以往主要由女兒聯絡，但女兒離世後便失了聯絡方法，即使想尋親，亦無從入手，近月唯有透過朋友，在社交媒體公開發帖，為孫尋親。

阮婆婆翻起家中舊照。（羅君豪攝）

網上有人表示願收養 滔滔：我怕



尋人方面未有回音，但有人曾主動聯絡阮婆婆，期望收養滔滔。「你們會不會害怕？如果別人收養你，你怕不怕？」原本專注玩遊戲機的滔滔打斷，「當然怕，人人都怕，無故有陌生人收養你，不怕才奇怪。」聽到孫兒反駁，阮婆婆有點洩氣：「人收養你，我都清清楚楚，我都知他的住址、工作，可以探望你，我才放你過去，不是無故送你給別人。」

阮婆婆說，女兒離世後便失了聯絡方法，即使想尋親，亦無從入手，唯有在社交媒體公開發帖。（羅君豪攝）

看到婆婆平日兩邊走，單是來回車程便要用上兩個半小時，滔滔亦不忍心，「見到佢成日都話好攰」，亦深明婆婆愛錫自己，「媽媽生前說姑媽好，婆婆有時說的話，我又不明，又溝通不了，所以想去姑媽到」。



「不想被收養，想要有血緣關係」

對於嫲嫲、姑媽，滔滔印象已有點模糊，但記起以前一家人食飯，相處融洽，「（嫲嫲）好肥，好多墨，以前住在青衣的公屋」。若婆婆無能力再照顧他，他或要到宿舍生活，他明言「唔想去」，其後補一句，「如果要去亦唔驚」，「但希望同親戚一起，亦不想被收養，想要有血緣關係」。

婆孫二人年齡相差50載，想法有時南轅北轍，訪問期間，亦不時鬥咀。（羅君豪攝）