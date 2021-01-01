至親離世家屬難接受　社工鼓勵主動求助：互相照顧不一定是負累

面對至親突如其來離世，家屬一方面要承受情緒，一方面亦要為生活重新打算。 提供哀傷輔導的贐明會總幹事程偉文指，事件發生後，對小朋友而言，或感到較難接受，亦需時適應，鼓勵家屬若遇上照顧困難，可主動求助，「互相照顧，不一定是負累」；又指，即使最後要送往宿舍 照顧者不要過份自責、內疚，情況如入住老人院舍一樣。 對於目前會否主動介入自殺案件，社會福利署僅稱，如有關家庭需要情緒支援，可聯絡住址附近的綜合服務中心，中心社工會評估家庭需要，並為他們提供輔導服務等。

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對於阮婆婆及滔滔的個案，贐明會總幹事程偉文社工認為，事件發生後，二人承受著很大的壓力。他解釋，如兒童年紀較小，未必有好強意識，「可能會幻想家人會返嚟」，但對於11歲小朋友而言，已對生死有概念，反而較難接受，日常生活亦要重新適應。至於婆婆方面，一人照顧三個人，「照顧壓力好大，負擔好大」。

程偉文鼓勵，家屬感情緒爆煲，除了可致適當機構求助，亦可與可信的人傾訴，認為聆聽者不需提出太多批判、建議「只需要聆聽，包容就得」，令當時人感到「被明白」的感覺。

兒童住宿照顧服務共3,928個服務名額，在去年度平均使用率為85%，一般兒童住宿服務平均輪候時間為3.4個月。（資料圖片）

社工：即使最後要送往宿舍 照顧者不要過份自責、內疚



他亦解釋，在類似事件中，如小朋友沒合適家人作照顧，便會入住兒童院舍，但對小朋友發展而言，未必是最好的選擇，坦言在未知的情況下，加上缺乏安全感，會有很大的抗拒、恐懼，「住宿舍都要時間適應」。程認為，現時香港的支援服務全面，相信不少現有服務可介入，紓援家庭的壓力，「相關服務係全面，相反係親屬會不會主動求助」，強調互相照顧不一定是負累。

即使最後因能力問題，無法繼續照顧，要送去宿舍，他亦提醒，照顧者不要過份自責、內疚，以老人院舍作例子，「如何取其輕，仍然係願意一齊同行，即使不能再一起住，亦會一直照顧、探訪，如減輕了照顧壓力後，反而更多時間溝通」。

社工以老人院舍作例子，「如何取其輕，仍然係願意一齊同行，即使不能再一起住，亦會一直照顧、探訪，如減輕了照顧壓力後，反而更多時間溝通」。（資料圖片）

社署回覆查詢時指，一般而言，若兒童監護人離世，社工會先與兒童及其親屬聯絡，了解及評估有關兒童需要、照顧安排，並因應實際處境提供支援，包括包括哀傷輔導、緊急及長遠的經濟援助、轉介合適的社區支援和住宿照顧服務等。

社署：若無合適親屬照顧 可在適當情況安排領養

署方提到，如沒合適親屬，社工會考慮向法庭申請，委任社會福利署署長擔任兒童法定監護人，並在適當情況下安排領養服務。目前而言，兒童住宿照顧服務共3,928個服務名額，去年度的平均使用率為85%，一般兒童住宿服務平均輪候時間為3.4個月；緊急住宿照顧服務方面，個案社工可向提供服務的機構直接轉介及安排入住。