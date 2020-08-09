憑一張合照想像母愛　半世紀後灑淚尋親：有家庭後更想搵返媽媽

一張原本已經破爛的合照，被拿去相館翻拍再過膠。幾十年來，陳瑞萍就是靠着這樣一張相片想像母愛，場景是大姑姐的婚禮，還不會說話的她被笑顏如花的母親擁在懷中，相片中的父親也表情溫和，靜靜地站在母親身後一排。然而，相片只能鎖住剎那，之後不久年輕的母親就離開了懷中的嬰兒，陳瑞萍從此只能和海員父親生活。 「媽媽是誰、媽媽是怎樣的人」都是禁止被提起的問題，略有疑問，父親便會板起面孔，甚至大發雷霆。半世紀以來，她只在8歲時，透過電話聽到過一次母親的聲音，自此之後便杳無音信。 缺乏母愛，再加上海員爸爸一年才回家一次，二者「驅使」陳瑞萍亦早早結婚，希望及早尋得家庭的愛、為人母的感受，然而「有了自己的家庭，做了媽媽之後，就更想要搵返自己的媽媽」，若然有緣再見，希望能了解母親離開的原因外，亦希望母女二人能坐下飲茶：「佢應該都係一個好慈祥嘅人」。

出生後曾和母親一起住在大窩口的大廈內，現時大廈已經不見。（余俊亮攝）

1970年，陳瑞萍出生，之後便和父親、嫲嫲居住在荃灣大窩口的家中。事隔半世紀，當年的七層大廈已不復見，重臨故地眼前已是密集林立的公共屋邨。她拿着從親人處獲得的相片，試着向這裡年長的街坊查探，希望能得到一絲半縷母親的消息，「可能要再早啲來，清晨的時候老人家多啲，話唔定有人知。」

自細只要談及母親便會觸怒父親 嫲嫲亦三緘其口

從小到大，只要提起母親，父親就會臉色陰沉，甚至勃然大怒；而嫲嫲也是三緘其口，不願透露任何有關她生母的消息。陳瑞萍只可透過姑姐等親友，得到一些母親的資料——她知道母親叫莫惠英，今年大約68、69歲。早前在大姑姐處，發現一張曾經的合照，雖然歷經歲月已經磨損、破爛，陳瑞萍還是拿去相館翻拍、過膠保護，「可能係唯一一張合照，可惜當時真係太細個，咩都唔知。」

父親在生時，陳瑞萍不敢大張旗鼓地尋母，只曾試過偷偷前往紅十字會希望得到幫助，惟她沒有找到父母的結婚證書，自己亦沒有出世紙，最終只能失望而歸。陳瑞萍說，自己早早便結婚，做了媽媽之後就更能體會為人母的心情，「有家庭後更想搵返自己媽媽。」

母親曾泣不成聲致電欲見面 可惜被誤作陌生人

可能因為沒有母親在身邊，陳瑞萍的嫲嫲和3位姑姐都十分疼愛她，加上有年齡相仿的2位表弟作為玩伴，童年算過得快樂：「同嫲嫲住唔係唔開心，算開心的，但始終不是完整家庭」。從親戚口中打聽到的是，出生沒多久，母親就離開，在陳瑞萍兩歲時，嫲嫲便把還是牙牙學語的她抱到陳母跟前，要陳母趁女兒年幼做一個決定，「是否不要這個女兒」，答案若「是」就不要再有瓜葛，以免造成無謂傷害。自此以後，陳瑞萍再未見過親生母親一面。

「其實喺我三年級嗰時，係有收到媽媽嘅一通電話，咁佢係喊，就話想見面。」但當時年僅8歲的她，接到自稱為陳母的陌生來電只感到害怕，手足無措地交由大人處理。嫲嫲擔心陳母是為爭奪撫養權而來，於是拒絕了陳母的請求。

「其實我細個都幾羨慕人哋有呀媽㗎！」

母親成了家中的一個禁忌，甚至連一張完好的照片都不能存在，親人對此更是緘口不言。她說有時當年看着對門鄰居雙親俱在，家庭和美的景象，心中也不是滋味，「其實我細個都幾羨慕人哋有呀媽㗎！」直到今天，陳瑞萍也不知道父母為何分開、生母為何遺下幼女離去，除非能尋得陳母，否則這些問題的答案，也將隨着逝者永埋於地下。

為人母後萌生尋親想法 父親離世後才敢大膽尋母

陳瑞萍從少缺乏母親的陪伴，父親作為海員，與她也是聚少離多，即使有嫲嫲和姑姐們的照顧，但亦難彌補父母舐犢之情。因此陳瑞萍剛成年不久便早早結婚，渴望組建屬於自己的新家庭。

但人生並不盡如人意，陳瑞萍誕下麟兒不久，便因生計與丈夫爭執，一度想過要離婚：「但我唔想自己個仔行返我條路。」陳瑞萍哽咽道。時隔多年，即便陳瑞萍所育二子皆已長大成人，她說起此事仍眼泛淚光，不願讓兒子如自己般，讓「母親」二字成為他們一生的遺憾；而自兒子出生後，陳瑞萍更能體會為人母的心情，埋藏在心底的尋母念頭開始萌芽，但礙於父親，始終不敢付諸行動。

「點解宜家會咁放心去搵呢？因為爸爸已經過咗身5至6年，嫲嫲亦已過身20幾年。」陳瑞萍提到自己十分害怕父親，「唔夠膽問，打到飛起」，從不敢在他面前提起生母，只從3位姑姐口中，得悉有關母親的零星資訊。

想像生母：「佢應該都係一個好慈祥嘅人」

而說起嫲嫲時，陳瑞萍難掩哀色，形容嫲嫲是一位非常慈祥的長者，是她生命中宛如母親般的存在。問及她想像中的母親應該是怎樣的人，陳瑞萍撫着手中陳母唯一的照片，說：「佢應該都係一個好慈祥嘅人。」

不怨母親離去 望能坐下飲茶

年幼時想法不多，時隔半世紀再來尋親，陳瑞萍坦言並非沒有想過母親離去的緣由。她推測，父母並沒有登記結婚，而那個時代單身的女人帶著小孩比男人更加艱難，「後來可能有了自己的家庭。」不過，她強調自己並不怨恨生母，為人母後也能理解她當年選擇，「如果真係搵到，佢想我叫佢媽媽，我都會咁叫。如果佢有自己的家庭，不方便，我都理解。」

她說尋親亦只是想見生母一面、問一個離開的原因。回首半生，縱有諸多遺憾，但若有幸能尋回生母，陳瑞萍只笑道，「希望能同佢坐低飲吓茶。」