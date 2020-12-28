彩雲邨豐澤樓有單位拆除馬桶氣喉　專家促快用牛皮紙封口阻病毒

本港第四波新冠肺炎疫情持續，彩雲邨近日爆發疫情，香港大學團隊連續5日在彩雲邨豐澤樓，發現污水對病毒呈陽性反應。民建聯今日（28日）邀請水務專家觀察5個單位的喉管情況，發現其中3個單位的喉管曾被改裝，甚至有住戶將整條馬桶氣喉拆除，在無任何填補物的情況下，氣體一直滲入屋。

有住戶將整條馬桶氣喉移除，在無任何填補物的情況下，氣體一直在滲漏。（民建聯提供）

拆除氣喉無封口 病毒可直入廁所

英國特許水務學會資深會員潘景和表示，今日視察的5個單位中，有3個單位的喉管曾被改裝。他指，觀察到喉管的接駁水平參差，甚至有住戶將整條馬桶氣喉拆除，但在無任何填補物的情況下，氣體一直在滲漏，可能令病毒入屋，「有啲就用紙巾塞住就算，仲漏緊氣。」

香港水喉潔具業商會副理事長麥前耀更呼籲，若有住戶出現同樣的情況，需使用牛皮膠紙暫時封住喉管，同時通知房署以派員維修。「牛皮膠紙封住當然唔長久，起碼唔使漏氣先。」

大廈天台的排氣喉仍然使用過去年代的標準，伸手便可觸及。（民建聯提供）

大廈天台排氣喉不符合規定

民建聯副秘書長黎榮浩指，他們亦到大廈天台視察排氣喉，發現仍然沿用過時的標準，伸手便可觸及，不符合高於人體1.8米的標準。同時喉管頂部有遮蓋物，氣體難以向外排出。「伸手埋去就掂到冬菇頂，係唔理想。」

民建聯副秘書長黎榮浩（左一）、英國特許水務學會資深會員潘景和（左二）、香港水喉潔具業商會副理事長麥前耀（右二）（歐嘉樂攝）

黎斥責房屋署過於被動及「慢板」，需要居民主動聯絡，才會檢查喉管。他建議，當局應盡快全面檢查舊式屋邨的喉管，為街坊解決燃眉之急。「 就算今日畀你搵到確診者，都唔排除會死灰復燃。」

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