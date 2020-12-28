新冠肺炎｜瀝源邨榮瑞樓料需強檢　鄰居確診　住户每日洗地

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生署今日（28日）公布新增61宗確診個案外，尚有40多宗初步確診，其中為沙田瀝源邨榮瑞樓一名住戶，若患者最終確診，榮瑞樓將累計4單位、共7人受影響，當局明日須向全樓住戶發出強制檢測。 有榮瑞樓住户表示，其中一名確診者居於毗鄰單位，對爆發情況表示擔心。她稱有做好家居消毒措施，但擔心派發樣本瓶會導致多人聚集，增加感染風險。另有住户已自行作病毒檢測，又減少外出，認為衞生署應公布確診者所居樓層。

沙田瀝源邨榮瑞樓再新增一宗初步陽性個案，若患者最終確診，累計4單位、共7人受影響。（張嘉敏攝）

促衞生署公布患者居住樓層 住户可提高警覺

就讀中五的張小姐居住高層單位，她對疫情感擔心，稱其中一個確診者居於她的毗鄰單位。依她所知有一家五口，其餘則為低層單位。她稱，現時有加強消毒家居，包括每日洗地、回到家會即時洗手等。

她認為衞生署應公布確診者所居的樓層，以令該樓層的住户可提高警覺。對於或將作強制檢測，她認為有必要，但擔心屆時派發樣本瓶會導致多人聚集，增加感染風險。

住户陳先生稱只知道有多名住户確診，不知道所居的樓層及單位，管理處亦拒絕透露確診者所居的樓層，對情況感到擔心。他說，住户均自律，出入有戴口罩，而自己也有加強消毒家居，尤其會清潔廁所，而每日亦減少外出。他已於前日進行檢測，對於當局要求強制檢測，他認為「做一次就夠」。

香先生同樣已進行檢測，稱不知道確診者樓層，「問佢（管理處）都唔肯講。」他有使用搓手液，擔心涉及喉管問題，日後會加強消毒廁所。

榮瑞樓或需要強制檢測。（張嘉敏攝）

4染疫單位分布兩層 兩戶「打對面」

衞生署早前已於榮瑞樓派發樣本樽，今日發現再多一宗初步陽性個案，累計有4單位受影響，涉及7人，其中3單位屬同層及「打對面」，另一個則是樓上但不同號碼單位；若患者最終確診，政府明日會發出強制檢測公告。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示指出，不同單位的確診住戶互不相識，但因有機會出入時見面，或透過飛沫傳播。

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