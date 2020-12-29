確診食肆｜增24間　荃灣丸龜製麵、金禧花園吉野家等連鎖店上榜

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署周一（28日）公布新增61宗確診個案。衞生防護中心晚上更新確診患者曾到訪處所名單，新增24間食肆曾有患者到訪。 當中包括多間連鎖餐廳，包括丸龜製麵、吉野家、大家樂、美心、大快活、海港酒家、euro gogo等。 有確診者活動較頻繁，編號8579的35歲男患者12月21日病發，一直到27日才確診，發病後曾到訪5個地點，包括在聖誕節日曾到葵涌廣場鄧媽媽過橋水餃。

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更新的確診患者曾到訪處所名單中，新增了24間食肆，遍布港島、新界、九龍。當中包括多間連鎖食肆，如荃灣廣場的丸龜製麵、金禧花園商場的吉野家、Popcorn 2大家樂、上水中心的euro gogo、信德中心的MX、新都會廣場的必勝客及鯉魚門廣場的大快活。

12月28日新增確診者曾到食肆。

35歲男患者曾到訪6處

編號7994的26歲女子，她屬於源頭不明本地個案，12月16日發病，12月19日確診。她在12月14日曾到訪羅湖懲教所、荃灣廣場的丸龜製麵；12月15日曾去長沙灣政府合署；發病當日曾到D2 Place 1 期，另外她還曾到過葵盛東商場。

編號8579的35歲男患者也是感染源頭不明本地個案，他在12月21日發病，27日確診。發病前兩日，他曾到上水中心的輕食餐廳euro gogo，發病後更曾到香港國際機場一號客運大樓、雅蘭中心1期、尖沙咀One Knutsford 、新都會廣場；而12月25日聖誕節，他曾到訪葵涌廣場鄧媽媽過橋水餃。

▼12.27新公布患者住處及足跡▼

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▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼