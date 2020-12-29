確診大廈｜深水埗華僑大廈增5人確診　鯉魚門邨鯉隆樓累計7人染疫

本港疫情持續蔓延，周一（28日）再新增61宗確診個案，累計8,672人染疫。衞生署衞生防護中心夜晚更新確診者住宅大廈名單，部分大廈單日新增3宗或以上確診個案，當中深水埗大埔道華僑大廈情況最嚴峻，多5名居民染疫，其中3名是女童，疑與早前同大廈另一宗確診個案有關。 在爆疫地區方面，九龍區居民佔約一半，當中深水埗區佔12宗。

深水埗大埔道華僑大廈單日有5名住戶確診。（GOOGLE MAP街景圖）

屯門山景邨葵涌荔欣苑有樓宇一日增3患者

新增61宗確診個案中，5人居於深水埗大埔道華僑大廈，全部人沒有出現病徵，且均屬女性，年齡介乎10至66歲，列作與本地個案有流行病學關連。翻查資料，近14日該大廈另有一宗確診個案，是一名37歲女子（第8436宗），她早在12月16日發病，聖誕節當日確診，被列為感染源頭不明個案。

部分大廈亦出現新增3宗確診個案，例如屯門山景邨景安樓，涉及3名女住戶，年齡介乎47至75歲，疑與早前兩宗確診個案有關連，包括77歲男子（第8443宗）及25歲男子（第8484宗），該大廈過去14日累計有5宗確診個案。

葵涌荔欣苑荔影閣亦新增3宗個案，當中30歲女住戶（第8670宗）疑為源頭個案，另外兩人、即32歲女子（第8652宗）及29歲男子（第8669宗）列為與本地個案有流行病學關連。

陽明山莊再上榜 患者感染源頭不明

豪宅方面，曾有患者的陽明山莊再上榜，新確診個案居於13座，為一名58歲女婦人，於本月22日發病，感染源頭不明。荃灣柏傲灣2A座也有一名30歲男子確診，感染源頭不明，於本月23日發病。

將軍澳日出康城領凱9座(左翼) Almond Blossom再增一名患者，為一名1歲男嬰，累計有4人確診，料為一家人。

陽明山莊再有其中一座有居民感染。（資料圖片）

鯉魚門邨鯉生樓累計6宗確診個案，涉及4個單位，衛生署早前要求全棟大廈的居民接受強制檢測。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

鯉魚門邨鯉隆樓7住戶確診

此外，鯉魚門邨鯉隆樓新增一宗確診個案，涉及一名20歲男子（第8664宗），他在12月20日已發病。翻查資料，該大廈在過去14日另有6宗確診個案，當中75歲女住戶（第8335宗）及42歲女住戶（第8483宗）均被列為本地個案，分別12月9日及19日發病，另有3名男住戶無出現病徵。

至於油翠苑沃美閣亦相繼有5名住戶確診，最新染疫是第8629宗的46歲女子，她在平安夜發病。再早前有一名46歲男住戶被列為本地個案（第7926宗），在12月13日發病，其後另有3名住戶相繼發病，涉及一對7旬男女。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

+ 45 + 45 + 45

▼疫情嚴峻 社交距離措施延續至1月6日▼