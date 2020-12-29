周梓樂死因｜專家推斷周跨矮牆釀意外　認為暗藏施襲者機會很微

科大男生周梓樂去年11月4日凌晨被發現頭部重創，躺臥在將軍澳尚德邨停車場平台，送院搶救5天後不治。死因庭就周的死進行研訊，政府高級化驗師鄭郁棋繼續作供，他連日對現場環境的分析，並在閉路電視影片中見周曾在2樓跨越矮牆，從而推斷周當晚步向3樓矮牆，或誤以為牆後有通道，並因矮牆高度需作跨越動作，結果「未必返到轉頭」。而以現場情況，他認為有施襲者的機會很微。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

停車場2及3樓景觀相似

政府高級化驗師鄭郁棋稱，案發停車場2樓及3樓的景觀十分相似，若不熟悉現場環境，在矮牆5米距離外望，或以為兩層樓的結構相同。他又見周在閉路電視最後出現的鏡頭，至2樓出現疑似閃光的時間相距約8秒，符合周當時約每秒1.8米的步速，故認為周是自行步向3樓的矮牆。

閉路電視拍到當日周梓樂的情況。(詳看下圖)

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數秒內施襲再拋周下樓有點困難

鄭又指，若當時有人在3樓向周施襲，而又未被任何鏡頭拍到，該人需站在停車場的另一位置。又假設施襲者的手法純熟，僅3秒可完成施襲過程，但仍要周配合地走近其位置才成，而該施襲者之後再要把體重約72公斤的周拋下樓，又要在數秒內完成該動作及不被拍到，直言聽落有點困難。

不被拍到除非有人裏應外合

鄭認為3樓有施襲者的機會很微，因為他需要知周何時到3樓的矮牆位置，但閉路電視所見，周大部份時間在2樓遊走，很難預測周何時上3樓。而3樓的閉路電視的旋轉周期是隨機的，很難避免被拍攝到，除非有人在控制室與施襲者裡應外合。

白衣男當晚亦曾嘗試跨過矮牆。(詳看下圖)

有可能行跳至矮牆頂才見牆外凌空

他又指，當晚稍後亦嘗試跨矮牆的白衣男子，其重心已向後傾，幸而能及時返回矮牆，否則當晚又跌多一個。鄭亦稱，他找來高度與周相約同事作實驗時，因該同事刻意望著前面景觀，故在約0.8米距離望到牆外凌空，但若當時未有為意，有機會是跳到矮牆頂才發現。

案件編號：CCDI932/2019

證人供述案發經過。(詳看下圖)