周梓樂死因｜專家指近距離才看到矮牆外凌空　投假人證可現閃光

科大男生去年11月4日凌晨頭部重創躺臥在將軍澳停車場，數天後死亡，死因庭今(28日)繼續就其死因作研訊，早前製作VR虛擬實境的政府化驗師繼續作供，他指懷疑周墮下的3樓停車場有一塊矮牆，他曾找來一名與周高度相約的人士測試，發現行近約一個手臂位，不足一米的距離，才會看到矮牆外是凌空及無行人通道。化驗師並特別製造假人，並從停車場3樓矮牆附近拋下該道具，發現同樣會出現閃光。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

與周高度相約人士測試視野

政府高級化驗師鄭郁棋博士稱，他在去年11月22日，即案發後約3星期後，他曾到事發的尚德停車場視察，他指周身高約1.75米，他亦找了一名身高1.78米的同事作模擬測試，並走近停車場3樓的矮牆，及測看其視野。

政府高級化驗師鄭郁棋博士到肇事停車場作過不同測試。(資料圖片)

3樓矮牆較2樓的略高

鄭指停車場的2樓也有一塊高0.9米的矮牆，牆外是行人通道，但3樓的矮牆卻高1.2米，牆外凌空兼沒有鋪設行人通道，而2樓與3樓的垂直距離為4.3米，周被發現的位置約為2樓矮牆外約1.3米距離。

距矮牆0.8米才看到牆外情況

鄭稱，該名1.78米高的同事，曾模擬在3樓泊車位行近矮牆邊，發現要行至與矮牆約0.8米的位置，才會看見橫樑下的外圍街景，及會看到矮牆外是凌空及沒有行人路。

擲假人發現同現閃光

鄭又用閉路電視畫面推斷，周當晚再次進入停車場後，沿斜路由2樓走上3樓，8秒後肇事位置出現閃光。鄭指閃光似是有一件物件，好快出現甚至墮下，因物件下墮速度快，而深色衣物與深夜背景相若，攝錄機難以拍下，但石壆外牆有光管，物件快速經過光源時，會產生一瞬間的閃光。為求證閃光出現的原因，鄭特別用了一個假人做道具，並將該假人從3樓投下2樓約周被發現的位置，發現亦會出現差不多的白色閃光。

8秒不足讓人施襲再拋下周

鄭續指，閉路電視所見，周走上停車場3樓直至他墮下之間，時間僅得8秒，但沒有攝錄機拍攝到過程。他推測這「空白的8秒」，不足以讓人向周施襲後再把他拋下，故亦排除周遭人襲擊的可能，他指以周的步速，估計更有可能是周自行到事發地點。

【案件編號：CCDI932/19】

尚德停車場情況及當日閉路電視拍到的情形。(詳看下圖)

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各證人供述事件的經過。(詳看下圖)