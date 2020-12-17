周梓樂死因｜病理學家指頭傷不似兇器造成　跌得突兀可致嚴重後果

科大生周梓樂死因研訊今（17日）踏入第20日，由周梓樂父母聘請的病理學專馬宣立作供，他表示大致同意法醫的判斷，就法醫指不覺有外物襲擊的傷勢，馬作出補充，並指若以磚塊打向頭部，未必能夠分辨傷勢。不過他亦同意周的傷痕不像用兇器造成，並說若不好彩跌得較為突兀（awkward），是會有這樣的結果。另外，裁判官透露明日利用虛擬實境系統，讓陪審團了解停車場的實際環境。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨1時許，在警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

周的父母委聘的資深法醫暨港大病理系首席臨床講師馬宣立，於法醫郭嘉琪去年11月14日解剖周的遺體時亦在場觀，他翌日亦撰寫了一份報告。

病理學家馬宣立稱他大致認同法醫的看法。（林樂兒攝）

身體稍為打橫才會撞到頭及盤骨

馬宣立的報告指，周的傷集中在右邊身驅，其右邊頭部及盤骨受嚴重撞擊，馬認為如周是從停車場三樓跌落二樓平台，身體需稍為打橫才會撞到該兩個部位。報告結論指，雖然墮下的位置不算高，但也可造成硬創(hard impact)，而周的傷痕不似由兇器造成。

大磚塊擊頭亦會造成扇狀骨折

法醫郭嘉琪早前作供時有陪審團問道，若周是遇襲後再墮樓，會否難以發現受襲的傷勢。郭法醫回應：「其實我認為啲傷勢係由高處墮下形成，冇特別傷勢指向由襲擊導致。」

馬宣立就表示，他大致同意法醫的解剖報告，但對於上述問題有所補充。他指，若用槌或棍打頭，會造成頭骨碎裂；但如果用大塊磚頭的平面部分打向頭部，可能會形成扇狀骨折，那便未必能夠分辨傷勢。

曾治理及運送周梓樂證人的主要供詞。（詳看下圖）

認同未覺周有墮下以外傷勢

他其後又形容，要令襲擊受傷位置與墮樓受傷位置重疊，「要好planned咁做」。就周的情況，他認同未覺有墮下以外的傷勢，亦同意右邊頭部及右邊盤骨應該是差不多同時觸及地面。

掌心傷勢在墮樓中屬罕見

馬亦認為周左手掌心的瘀傷在墮樓案件中屬罕見，不清楚如何造成。他解釋，因掌心稍為「凹少少」，故跌下時通常是手指受傷，不過他同時強調，掌心傷勢非常細小，不會致命。對於醫院報告未有記錄掌心的傷，馬回應：「講得直白啲，呢啲傷根本好細小，非致命、非重要，ICU醫生都未必放在眼內，唔覺重要、（唔覺）要記錄。」

手腳先著地應會受傷但不會死

馬續道，如周墮樓時手腳先著地，應該會斷開，很大可能會受傷但不會死。他又謂：「希望大家唔好介意，有時候睇你好唔好彩，跌得好awkward（突兀），咁唔好彩，你就變成咁嘅下場。」

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

各證人講述事件的經過。(詳看下圖)

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停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)