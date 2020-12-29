照顧者壓力沉重感絕望　機構助安排「後備」讓照顧者唞氣

疫情期間，不少社區和政府機構暫停服務，落在照顧者肩負的擔子更沉重。40歲的阿貓自升讀中學起，已負起照顧患精神分裂症的媽媽。她對媽媽妄想症狀認知不多，時常與她發生衝突。阿貓作為照顧者，10多年前也出現情緒困擾，兼顧工作及照顧者責任感到絕望，覺得不懂和無能力照顧母親，甚至想過尋死。 有機構關注照顧者欠缺支援，今年9月推出「照顧者易達咭」和「照顧者預設照顧指示」服務，提倡社會要對照顧者更友善，並向有需要的照顧者，提供照顧規劃和支援，避免發生悲劇。

長者綜合服務總監蕭穎（左起）、頤荃長者健康服務中心主任梁嘉軒、長者綜合服務高級行政主任方慧珊、長者綜合服務地區督導主任黃銀中、照顧者Patrick、精神健康綜合服務家屬資源及服務中心主任李芷萾，助理總幹事陳秀琴。（浸信會愛羣社會服務處提供）

阿貓因照顧患病母親，常感壓力沉重，缺乏資源下，不懂和沒有能力照顧母親，會認為自己無用，曾經「睇唔到呢樣野會過去」，因而有自殺念頭。直至她接觸社福機構，認識到母親病況。

浸信會愛羣社會服務處推出的「照顧者易達咭」，讓任何要照顧長者、有身體或精神障礙的病人照顧者免費申請，不限年齡性別。該會倡導建立對照顧者友善的社區，在各區有不同單位提供支援服務，包括讓他們休息的咖啡室，亦有餐飲、醫療和購物優惠等。

阿貓平時很怕照顧者的身份會被歧視，對家人的精神病患背景絕口不提。她表示使用「照顧者易達咭」，卡上無標籤相關病患，讓她感到安心。在不暴露身分之下，可得到很多社區機構認同和支持，形容在好深的隧道裏面亦不太孤單，讓她認為付出不是徒然。

愛羣社會服務處同時推出「照顧者預設照顧指示」計劃，讓照顧者與相關職員，檢視他們照顧責任和個人優勢，商討所需支援。受助者可預先安排出任「後備」的照顧者，萬一照顧者面臨緊急情況未能勝任，就會交由「後備」協助。

60多歲的Patrick，幾年前從加拿大回港，照顧87歲患腦退化及乳癌的母親，以及同患腦退化的兄長。Patrick希望短暫返回加拿大，參與女兒婚禮，但照顧者未必容易抽身。透過「預設照顧指示」，機構安排Patrick的大嫂和鄰居，幫忙做後備照顧者，負責其母及兄長的起居飲食、覆診等，細微至母親不吃黑色的食物都會仔細紀錄，讓照顧者可彼此支持。Patrick表示，感覺如釋重負「終於見到有明天」。

該機構長者綜合服務高級行政主任方慧珊表示，照顧者面對繁重工作，壓力經常被低估，他們或不意識自己擔當照顧者角色，不懂得尋找協助。「照顧者預設照顧指示」協助他們建立可行和靈活啟動支援網絡，脫離孤島，重新融入社區，目前已有17人參加試驗計劃。而「照顧者易達咭」計劃，至今共有62間機構和商店參與，有超過340名會員。