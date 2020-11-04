殘疾人士下周日可免費乘搭多種交通工具　同行一名照顧者亦免費

為響應聯合國所定的「國際復康日」，今年11月8日將設「殘疾人士免費乘搭車船日」，多項公共交通工具包括港鐵、九巴、新巴城巴等，均會響應活動，殘疾人士可與一名同行照顧者，免費乘搭多種公共交通工具，甚至參觀康文署的博物館。 港鐵表示，持有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，當日進出港鐵站，或登上港鐵巴士時，八達通都不會被扣車費。另外，持有該八達通，或「殘疾人士登記證」的人士，可於任何一間港鐵客務中心或資訊台，為隨行的一位照顧者，索取當日有效的港鐵單程車票，希望合資格的乘客，可在當天乘搭港鐵到不同地方遊覽。

國際康復日定於12月3日（香港復康聯會/香港社會服務聯會圖片）

每年12月3日均為聯合國所定的「國際復康日」，香港復康聯會／香港社會服務聯會響應活動，聯同不同機構推廣，倡導殘疾人士融入社會。

在活動中，11月8日為「殘疾人士免費乘搭車船日」，凡持有「殘疾人士登記證」的殘疾人士，均可與一名同行照顧者，免費乘搭各種響應活動的公共交通工具，及免費參觀康文署的博物館、游泳池設施，及遊覽香港濕地公園。

參與的公共交通工具詳情：

+ 7 + 7 + 7

港鐵表示，持有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，當日可如常進出港鐵站，或登上港鐵巴士，八達通並不會被扣車費；合資格的殘疾人士，亦可於客務中心或資訊台，出示「殘疾人士登記證」，以索取當日的單程車票。另外，持有該八達通，或「殘疾人士登記證」的人士，可於任何一間港鐵客務中心或資訊台，為隨行的一位照顧者，索取當日有效的港鐵單程車票。港鐵車務總監李家潤表示，希望合資格的乘客，可在當天乘搭港鐵到不同地方遊覽。

參與活動的博物館：

原本收費的博物館 香港科學館 香港太空館 免費開放博物館 香港 油街實現 香港電影資料館 (電影院節目除外) 孫中山紀念館 茶具文物館 香港視覺藝術中心 葛量洪號滅火輪展覽館 羅屋民俗館 九龍 香港藝術館 (包括免費開放專題展覽) 李鄭屋漢墓博物館 香港歷史博物館 新界 三棟屋博物館 上窰民俗文物館 香港文化博物館 香港鐵路博物館

參與活動免費的游泳池：