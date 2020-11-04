殘疾人士下周日可免費乘搭多種交通工具　同行一名照顧者亦免費

為響應聯合國所定的「國際復康日」，今年11月8日將設「殘疾人士免費乘搭車船日」，多項公共交通工具包括港鐵、九巴、新巴城巴等，均會響應活動，殘疾人士可與一名同行照顧者，免費乘搭多種公共交通工具，甚至參觀康文署的博物館。
港鐵表示，持有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，當日進出港鐵站，或登上港鐵巴士時，八達通都不會被扣車費。另外，持有該八達通，或「殘疾人士登記證」的人士，可於任何一間港鐵客務中心或資訊台，為隨行的一位照顧者，索取當日有效的港鐵單程車票，希望合資格的乘客，可在當天乘搭港鐵到不同地方遊覽。
國際康復日定於12月3日（香港復康聯會/香港社會服務聯會圖片）
每年12月3日均為聯合國所定的「國際復康日」，香港復康聯會／香港社會服務聯會響應活動，聯同不同機構推廣，倡導殘疾人士融入社會。
在活動中，11月8日為「殘疾人士免費乘搭車船日」，凡持有「殘疾人士登記證」的殘疾人士，均可與一名同行照顧者，免費乘搭各種響應活動的公共交通工具，及免費參觀康文署的博物館、游泳池設施，及遊覽香港濕地公園。
參與的公共交通工具詳情：
港鐵表示，持有「殘疾人士身分」個人八達通的乘客，當日可如常進出港鐵站，或登上港鐵巴士，八達通並不會被扣車費；合資格的殘疾人士，亦可於客務中心或資訊台，出示「殘疾人士登記證」，以索取當日的單程車票。另外，持有該八達通，或「殘疾人士登記證」的人士，可於任何一間港鐵客務中心或資訊台，為隨行的一位照顧者，索取當日有效的港鐵單程車票。港鐵車務總監李家潤表示，希望合資格的乘客，可在當天乘搭港鐵到不同地方遊覽。
參與活動的博物館：
原本收費的博物館
香港科學館
香港太空館
免費開放博物館
香港
油街實現
香港電影資料館 (電影院節目除外)
孫中山紀念館
茶具文物館
香港視覺藝術中心
葛量洪號滅火輪展覽館
羅屋民俗館
九龍
香港藝術館 (包括免費開放專題展覽)
李鄭屋漢墓博物館
香港歷史博物館
新界
三棟屋博物館
上窰民俗文物館
香港文化博物館
香港鐵路博物館
參與活動免費的游泳池：
中山紀念公園游泳池
堅尼地城游泳池
摩理臣山游泳池
維多利亞公園游泳池
港島東游泳池
小西灣游泳池
荔枝角公園游泳池
深水埗公園游泳池
九龍公園游泳池
大角咀游泳池
何文田游泳池
斧山道游泳池
觀塘游泳池
藍田游泳池
東涌游泳池
屯門游泳池
屯門西北游泳池
元朗游泳池
屏山天水圍游泳池
青衣西南游泳池
城門谷游泳池
粉嶺游泳池
沙田賽馬會游泳池
顯田游泳池
將軍澳游泳池