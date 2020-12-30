美國領事館出售宿舍地涉外交事務觸礁　美領館：稱需額外時間處理

美國出售壽山村道37號的駐港總領事館宿舍物業予恒隆，最終在今日（12月30日）交易限期最後一日觸礁，恒隆指收到土地註冊處函件，稱涉外交事務，並非一般商業行為，需要中央政府同意。 美國駐港總領事館回應《香港01》查詢時稱，買賣雙方需要額外時間處理行政程序以完成物業交易，現階段不宜對仍進行的合約交易的具體條款作評論。

▼恒隆公告全文▼

美國政府持有的壽山村道37號的駐港領事館宿舍物業，買賣雙方原訂今日完成交易，惟恒隆地產中午發公告，稱通過其法律顧問收到土地註冊處發出的函件，當中指出美國駐港總領事館的該宿舍物業並非普通房產，物業的出售涉及中國及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行爲。

加上，函件又指中央政府已告知香港特區政府，倘美國駐港總領事館有意租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置任何位於香港特區的房地產，美國政府應提前六十天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請、提供詳細資訊，並取得中央政府書面答覆同意後方可辦理有關手續。

▼美國領事館宿舍航拍直擊▼

恒隆地產指，投標人正評估並會向法律顧問了解有關該交易及上述事項可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能性。

《香港01》向美國駐港澳總領事館查詢會否進一步遞交文件，發言人回覆指買賣雙方需要額外時間處理行政程序以完成物業交易，現階段不宜對仍進行的合約交易的具體條款作評論。