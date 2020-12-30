新冠肺炎｜旅發局除夕夜網上直播倒數短片　片長2分鐘為港打氣

新冠肺炎第四波疫情仍反覆，人流聚集仍有風險，旅發局表示，因疫情關係，明晚除夕（12月31）將不會舉辦實體「香港除夕倒數」活動，而改於網上短片，與港人迎接新一年。市民可預先於晚上11 時30 分登入旅發局網頁與各地人士一同倒數，以及隨著倒數時鐘一起踏入元旦。

旅發局表示，因疫情關係，明晚（12 月31）將不會舉辦實體「香港除夕倒數」活動，改於網上短片，與港人迎接新一年。（旅發局相片）

旅發局表示，明晚（12 月31 日）11 時正開始，旅發局網頁discoverhongkong.com及YouTube頻道會啓動倒數時鐘，市民可隨時進入以上平台，隨著倒數時鐘一起踏入元旦，並鼓勵市民與本地及香港以外親友分享，送上祝福。

旅發局表示，因疫情關係，明晚（12 月31）將不會舉辦實體「香港除夕倒數」活動，改於網上短片，與港人迎接新一年。（旅發局相片）

當踏入2021年元旦一刻，旅發局網站、YouTube 頻道及Facebook 專頁會隨即送上一條長約2 分鐘的預製短片，展示維港煙花美景及兩岸地標建築，再以後期製作加入不同祝願語句，視覺效果豐富，並混合活力十足的電子音樂及管弦樂，為全香港市民及世界各地民眾打氣。

旅發局表示，因疫情關係，明晚（12 月31）將不會舉辦實體「香港除夕倒數」活動，改於網上短片，與港人迎接新一年。（旅發局相片）