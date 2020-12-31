確診食肆｜增28間餐廳　近半平安夜聖誕有患者光顧　多酒樓火鍋

本港第四波新冠肺炎疫情持續，周三（30日）新增54宗確診個案。衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤名單，新增28間餐廳有患者足跡，其中逾半報告日期或最後到訪日期，是於平安夜（24日）至聖誕節長假最後一日（27日），遍佈港九新界。 不少是屋苑商場餐廳，如樂富廣場的茶木．台式休閒餐廳、黃大仙中心北館的翠華餐廳等。其中九龍灣麗晶商場有兩餐廳上榜，另外有7間酒樓及火鍋店亦上榜，包括杏花新城的稻香、又一城的望月樓等。

近半足跡逢平安夜聖誕假

衞生及防護中心晚上公布確診者行蹤最新名單。對比資料發現，新增28間餐廳有患者足跡，其中14間報告或到訪日期正值平安夜及聖誕節假期周末（24日至27日），不少是屋苑商場餐廳，如樂富廣場的茶木‧台式休閒餐廳、黃大仙中心北館的翠華餐廳、天水圍天盛商場的銀龍粉麵茶餐廳等。

▼新增餐廳有患者足跡（12月30日）▼

聯合2D病房群組患者曾到麗晶商場兩餐廳

另外，有3間涉及爆疫的聯合醫院2D病房群組個案。包括個案8514為83歲女子，居九龍灣麗晶花園4座，12月21日發病，為該病房病人，於26日確診，她報稱於23日及24日分別到過麗晶商場的大快活及南豐餐廳。

該群組個案8632一名62歲女子，居於大埔中心3座，12月25日開始發病，於28日確診，她報稱於26日到過元朗正大街的森城海鮮酒家。另外她於23日到過瑞和街市政大廈，該大廈14日內有8宗個案足跡。

▼新增54宗確診個案居住大廈名單▼

▼聯合醫院病房爆疫▼

+ 5 + 5 + 5

據新增名單，近四分一為酒樓及火鍋店，除了上述的美富菜館海鮮蒸氣火鍋及森城海鮮酒家，還包括元朗區金朗大廈帝豪海鮮酒家高級宴會廳、北區華明商場的皇庭匯、東區杏花新城的稻香、又一城望月樓、及順利商場的茗港酒家。

▼12月30日公告須強制檢測43幢大廈名單▼

▼確診者行蹤及到訪場所▼