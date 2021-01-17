移居英國｜一家四口用LOTR抵英　港爸：遲些不知能否用此方法離港

陳先生攜同妻子、兩個兒子急不及待踏上河中一塊大石，接着下一步上岸，他怕遲疑多陣子，未必能跨越湍流。 38歲的陳先生前年7月開始籌備移民加拿大，但當地因疫情封關鎖國，計劃未有進展。去年年中，英國宣布放寬BNO入籍政策，他考慮到移英所需資金較少，申請過渡准許證「Leave Outside the Rules（LOTR）」可即時移居，一家四口9月就經此入境英國。他指，「香港每一日都變緊」，再等的話不肯定還可否用這個方法移居英國。 （系列之三）持有BNO的港人於本月31日起可與家人申請簽證居留英國並入籍，經「5+1」方案，申請人居英5年後申請居留權，再住滿1年可申請成為英國公民，計劃容許其帶同受養人赴英。

陳先生（中）為了兩名兒子，一家四口提早以LOTR移居英國曼城，擔心再等的話不肯定還可否用這個方法出境赴英。（受訪者提供）

陳先生和妻子原本打算在兒子高中時才送他們去海外留學，但他認為香港已變得面目全非、「走哂樣」，在目前政治社會氣氛下不欲繼續留港，計劃與分別讀小三和中二的兒子在新環境展開新生活。他們前年動手籌備全家移民加拿大，已有心理準備，售賣了物業。改為移民英國，他們以LOTR先可居留當地最多半年，他們預備好半年以上的生活費，帶上多個口罩登機。

【移居英國】系列之一：港媽花4年耗7萬移加不順 為陪女讀書攜百萬轉BNO移英

四人在英國倫敦轉機前往曼城，抵達希斯路機場申請以LOTR入境時遇到少許阻滯，陳先生指，不是每個關口職員都知道LOTR程序，輪候多時，心情有點兒忐忑，大概用了一個小時辦理手續。由於準備充足，能提供當局要求的文件，包括銀行月結單以證明財政能力，他不擔憂在關口被遣返，亦對來年用BNO移民感樂觀。

憂政府出手阻撓用BNO出境 離港令他放心

「喺英國落咗腳之後，我哋就釋除咗憂慮。」從未到過英國旅行的陳先生舉家遷移當地，即使暫時最多居住半年，也讓他鬆一口氣，留港反而令他不安。「最擔心係到時唔可以用BNO護照去英國，而家我哋已經留喺英國，其實我無咁擔心。如果我哋仲未出發、仲喺香港嘅話，令我擔心多啲。」

【移居英國】系列之二：投資移民成本高 中年港男轉用BNO舉家移英 決不回流

城市動盪不穩，對政府完全失去信心，他們先離開再作打算。「因為香港每日都係到變，講真政府幾時會唔會有其他政策阻撓到用BNO出境？大家都唔知。到時都唔知道仲可唔可以用呢個方法離開香港，所以用LOTR提早過嚟。」他預料，最差的情況是屆時未能用BNO入籍，但都賺到和家人在外地相處的時光。

陳先生（中）一家四口移居英國曼城，他預料最差的情況是屆時未能用BNO入籍，但都賺到和家人在外地相處的時光。（受訪者提供）

當地人「freestyle」防疫 放慢節奏適應生活

在曼城居住約三個月，安頓了一個多月陳先生才為兒子辦理入學。兩名兒子上學近兩星期，均適應校園生活，和同學相處開心。在港從事空運業的陳先生正在求職，他表示自己尚算年輕，可應付體力勞動的工作，要重新建立事業也不太難。他坦言，為了一家人的生活，不介意由低做起，相信只要肯做，總有工作機會，不同工種都是上岸的一條出路，並不會覺得難受。

目前一家人租住獨立屋，鄰居為當地長大的港人，互相照料。他很滿意現時在英國的生活，並形容他們很幸運，能融入社區。可是英國防疫措施和港有差別，他指，學校不一定規定學生配戴口罩，大部分同學和家長沒有配戴口罩，「好freestyle」。已習慣戴口罩的兒子，幸好沒有被歧視，平時都會注重衛生。

到埗初期，兒子經常和居於附近的小朋友玩耍，他表示一家人需要時間適應當地生活，故不趕於上班上學，又說不會將香港步伐帶到英國，而是把握機會享受家庭生活，「人生漫長，不急於嗰幾個月。既然想移居，就盡量適應當地生活節奏」。

決意移民 其實許多人深知香港今非昔比

陳先生決心為下一代移民，心裏還是捨不得這個成長的地方，訪問最後吐出一句「有邊個會想走」。他無奈：「如果無BNO Visa方法，或者無其他國家支持香港人移居第二度，其實好多人深知呢到已經唔係以前嘅香港，十個香港人有八個想走，只係有無能力，或者有無其他考慮，可能有父母要供養而走唔到。」在港的家人支持他為兒子移民，更郵寄日本零食予他們。

移民顧問公司英君集團的首席移民顧問文偉成表示，以LOTR入境居留移民的港人較少，約佔一成，因為移民有很多事情需要處理和計劃，他認為如果是為了子女升學，及時涵接當地學業，則比較值得選擇。

近日有報道引述消息指，就BNO居英計劃，中央將採取反制措施，考慮禁止持有BNO護照的港人出任公職和投票。有建制派議員建議禁止港人擁有雙重國籍。特首林鄭月娥日前表示，行政會議並無討論相關議題，她不知悉具體的反制方案，但當國家和特區受外國不合理制裁，特區政府會配合中央採取所需的反制措施。