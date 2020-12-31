強制檢測｜衞生署擺烏龍　3座大廈不符強檢準則　居民毋須強檢

新冠肺炎疫情持續，政府昨天公布，有43座大廈的居民需強制檢測。不過，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今天（31日）在記者會上，就指在核對紀錄後，發現名單中有3座大廈原來並不符合需要強檢的原則，分別是曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓、青華苑華欣閣，這三座大廈的居民不需再受法例規管而強制檢測。 另外，今天再多3座大廈需強制檢測，分別是慈愛苑愛仁閣、深水埗欽州街德寶大廈，何文田邨靜文樓。 張竹君又稱，在基因分析後，發現一名由南非入境者身上有南非的變種病毒，是本港第一宗，而他的同行者則暫時未見有變種病毒。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

+ 2 + 2 + 2

政府昨天公布，有43座大廈在過去14天內，有兩個或以上單位出現無關連確診個案，因此居民需強制檢測，加上彩雲（二）邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，也被加入名單，因此共有44座大廈需強制檢測。不過，在一個多小時後，政府再發新聞稿，稱其中一座大廈「香港新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心」不符準則，剔除出強制檢測大廈名單。

政府今天再次公布，再多3座大廈被剔除出強制檢測大廈名單，張竹君就衞生署核對資料有誤而致歉。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

+ 12 + 12 + 12

張竹君今天公布，再多3座大廈被剔除出強制檢測大廈名單，分別是曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓、青華苑華欣閣，她就衞生署核對資料有誤，對市民造成不便、混亂而致歉。她解釋，昨晚將康利中心剔出名單，是因為後來發現該座大廈所有確診者原來都是同一單位的家人，而非本來誤以為的鄰居。

至於今天再剔走的3座大廈，因為有當區區議員提醒，署方再翻查及核實資料後，發現部分確診者在潛伏期已經入院，有一段時間無住在該大廈，不符準則；亦有確診者報稱居住某座大廈，但後來更改住址，署方無更新所有紀錄，因此在製作名單時出錯，她稱署方會檢討如何改善。

張竹君就衞生署核對資料有誤，對市民造成不便、混亂而致歉。(資料圖片／黃舒慧攝)

▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

+ 7 + 7 + 7

張竹君又解釋，早前有記者提問，如果某大廈一個單位有源頭，而另一單位在發出強制檢測公告後才發現源頭，會不會收回指令，署方認為在這種情況下不會收回，「如果之後先搵到源頭，唔會來來回回剔除，因為佢的確喺嗰度住過，會好混亂。」她認為今次事件不同，今次是署方「一開頭都搞錯咗，唔係源頭問題」，因此決定收回強制檢測指示。

她稱，曉麗苑曉星閣、翠林邨安林樓、青華苑華欣閣的居民不需接受強制檢測，但由於部分大廈已設立流動採樣站，政府仍歡迎居民檢測，不會關閉該些採樣站，直到明年1月2日。

至於最新加入強制檢測名單的是慈愛苑愛仁閣、深水埗欽州街德寶大廈，何文田邨靜文樓，愛仁閣兩個單位有4人確診，一個單位有3名確診者，另一單位有1名確診者，兩個單位同一座向，相隔3層。靜文樓亦是兩個單位有4人確診，一個單位有3名確診者，另一單位有1名確診者，但兩個單位是不同樓層、不同座向。至於德寶大廈就有兩個單位6人確診，一個單位有4名病人，另一單位有2名病人，兩個單位是同層的鄰居。

有記者指，深水埗區議員反映該區流動檢測站數量不足，居民或難以在限定日期前完成檢測，張竹君稱，當局及私營化驗所已盡量開設檢測站，居民亦可使用其他檢測方式，包括取樣本瓶。

本港今天增68宗確診個案，當中6宗是輸入個案，62宗是本地個案，本地個案中有18宗源頭不明。確診者中，一人是彩雲（二）邨啟輝樓的居民，他在12月25日喉痛，29日到門診求醫，該座大廈近日的污水樣本檢測持續呈陽性，昨天被列為需強制檢測的大廈。

另外，衞生署化驗室發現，第8724宗個案（29歲男子）身上有南非的變種病毒，他是空中服務人員，一直住在南非，於12月16日坐QR818經多哈來港，經基因分析後發現他身上有「N501Y V2」的變種病毒，而他的同行者是一名26歲女子，雖然亦已確診，是第8723宗個案，但就未知她是否感染南非的變種病毒。二人在港期間曾住在北角英皇道北角海逸酒店，直到第12日的樣本才發現確診。