中一自行派位｜疫下選校、交表面試攻略　校長：勿穿保護衣面試

中一自行派位階段開始，小六生家長須於明日（4日）至本月18日前將申請表交到心儀中學。疫情下，教育局首次容許家長郵寄交表，但有小學校長及升學專家認為，若非身體不適或高危人士，親身交表會較為安心，郵寄者則須盡早「掛號」寄出。 持續停課，家長較難留意學校校風及最新情況，有升學專家建議家長向在校生打探；而校長亦提醒家長毋須太著重學校在電子教學的表現，反應留意學校口碑及長期教學表現。 不少中學已轉為視像面試，他們提醒學生面試時應穿整套校服、背景須清靜整潔。若心儀中學安排親身面試，學生只須戴合適口罩及保持防疫意識，毋須穿整套保護衣或過多防護裝備：「太多防毒裝備反而令人緊張，學校開放面試，家長應有信心，信任學校考慮了安全性。」

中一自行派位階段開始，家長須於下周一（4日）至本月18日前將申請表交到心儀中學。（資料圖片）

疫情下準備升中，英皇書院同學會小學校長陳淑英及升學專家梁永樂，為家長提供選校、交表及面試的注意事項如下：

交表選擇

非生病或高危宜由家長親身交表 郵寄應「掛號」

因應疫情，教育局首次容許小學以郵遞方式向心儀中學交表，但英皇書院同學會小學校長陳淑英及升學專家梁永樂都建議家長親身交表。

疫情下，教育局首次容許小學以郵遞方式向心儀中學交表。 （資料圖片）

陳淑英指出，文件眾多，親身遞交可保安心，惟若家庭有人生病或需要檢疫隔離，家長亦應將信件「掛號」，愈早寄愈好，避免錯過申請。梁永樂亦直言：「擔心『論盡』最好親身交，填漏資料都易些發現。」

選校考慮

梁永樂建議家長選校時留意中學的名氣及口碑，並向在讀生了解學校最新情況。（資料圖片）

宜重口碑及長期教學表現 勿單留意視像教學安排

至於選校方面，陳淑英建議家長勿只在意學校於疫情期間的電子教學表現，應考慮學校一貫教學表現及升學優勢衡量，在學生的「banding」內「搏一搏」。

梁永樂亦認同家長以名氣及口碑選校。學校因疫情停課，家長難視察校風及學生質素，他建議家長向在讀生了解學校最新情況：「不應因為視像教學安排而影響觀感，因大多學校的視像教學表現都會打折，決定前可向在校生了解學校近況，會比網上排名或評論更可信。」

移民潮下選校可進取一些

疫情停課多時，家長或因擔心子女表現而變得保守，但梁永樂反建議家長「進取一些」。他解釋，不少港人選擇移民，部份名校更出現退學潮，適齡學童沒大變化，而早前直資學校面試亦問及較淺的題目，故提議家長可「大膽一點」，毋須刻意「降級」選校。

視像面試

陳淑英建議，若家中環境不便用作視像面試，家長可向就讀小學求助，如借用學校課室進行網上面試。（資料圖片）

若憂家居有突發情況 可回小學借用課室或設備

疫情下不少學校轉為視像面試，陳淑英提醒學生事先須熟習電子設備及軟件，須在網絡流暢、背景整潔及收音良好環境下拍攝或接受視像面試，事先練習鏡頭前的儀態：「回應時應望鏡頭，而非望畫面。」至於對家居環境沒信心或擔心接收不佳，可事先尋求小學老師協助，借課室面試或錄影。

親友扮面試官 熟習軟件使用及望鏡頭

梁永樂亦提醒，在家面試者應事先收拾乾淨，以示尊重；正式面試前，可請親友扮演面試官，讓學生熟習軟件，若學校沒要求家長出鏡，父母全程都不應露面：「家長露面會大扣分，不是小朋友自制能力太弱，便是無能力處理平日視像課堂都會面對的情況。」

他又認為，視像面試對不擅與交際、性格內向及慢熱的學生更有利：「非親身面試，老師見不到同學有否「䟴(Un)腳」，內向學生在家面試會較自在，表現可能比面對面好。」

親身面試

若學校安排親身面試，學生只須穿校服及戴上合適口罩出席，不宜穿上過多保護裝備。（資料圖片）

毋須穿保護衣 配戴口罩、備搓手液已足夠

若學校安排面對面試，陳淑英提醒家長應信任學校安排，忌過分緊張或穿保護衣：「最重要予人舒服感覺，穿小學校服、戴上合規格口罩，入校潔手便可以，否則太多防毒裝備會令人緊張，學校開放面試，家長應有信心，信任學校考慮了安全性。」

面試內容

留意學校發展方向 預備該範疇時事

至於面試內容方面，梁永樂指出，學校已有心理準備本年度的學生學術知識水平，會以往學生弱，同學可突出有優勢或興趣的學科，留下好印象：「如學校重視STEM教育、學生又對科學有興趣，可以多看疫情相關的新聞，留意醫療及科技發展對應對疫情的幫助」。