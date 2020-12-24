有線裁員｜消息：陳興昌招攬亞視舊部　前央視記者史可為接中國組

有線新聞部12月1日大裁員，新聞刺針全組解僱，觸發有線中國組總辭，多名港聞採訪主任及記者亦遞信。消息指，由於離職人數比預期多，曾掌管亞視新聞部的陳興昌，找來亞視舊部入有線，包括曾任亞視駐廣州記者、中央電視台駐港記者的史可為，以及現職鳳凰衛視的陳國揚。 《有線中國組》原班人馬製作的最後一集節目，將在12月31日除夕夜播出。

消息指，在有線裁員當日，以「爛仔講數」形容員工的有線新聞及公共事務總監陳興昌，找亞視舊部空降有線，填補採主級的空缺。

其中曾任亞視駐廣州記者的史可為，將會主管有線中國組。史可為2000年入行做報章記者，2005年轉到亞視，之後做過深圳衛視，2011年轉到中央電視台做駐港記者，曾經去利比亞採訪內戰，被圍困酒店。近年他已離開傳媒界，轉行做日本物業代理買賣，以市場推廣總監接受訪問。

至於陳國揚，任職亞視新聞部多年，2015年亞視欠薪多個月，任副採訪主任的他，多次就欠薪代表新聞部員工對外發言，到當年5月辭職，之後轉到鳳凰衛視任職採訪主任。消息指，他近日已向鳳凰遞信辭職。

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有線中國組總辭，記者將陸續離職，消息指，最後一集原班人馬製作的《有線中國組》，將於12月31日播出，回顧疫情一周年。有線中國組員工對《香港01》透露，知道二人將到有線，但無人與未離職的人商討交接工作。