確診大廈｜藍田康華苑頌康閣累計5人確診　深水埗區單日增13宗

社會新聞
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新冠肺炎疫情持續，昨天（12月31日）增68宗確診個案，當中有13人居於深水埗區，包括又一居7座、麗翠苑麗榕閣等大廈；藍田康華苑頌康閣累計5人確診，該大廈未被政府列入強制檢測大廈名單，意味確診者可能屬同一家庭，或單位之間有關連。

污水樣本連續數天驗到陽性的彩雲（二）邨啟輝樓有一名患者，同邨的豐澤樓就找到第四名隱形患者，她與早前個案有關連。

觀塘居屋康華苑頌康閣累計5人確診。(資料圖片)

又一居7座一對六旬居民確診

深水埗區單日增13宗確診個案，當中有2人住在又一居7座，是64歲女子（第8780宗）和65歲男子（第8781宗），都是有源頭的個案。有2名患者住在麗翠苑麗榕閣，也有2人住在友聯大樓，其他患者則住在醫局街193號、元州邨元滿樓、福田大廈、成都大廈、盈達樓、華寶樓、南昌街170號。

三強檢大廈再增新患者

藍田康華苑頌康閣在過去14天累計5人確診，除了一人被列為本地無源頭個案外，其餘4人都是有關連個案，該大廈未被政府列入強制檢測大廈名單，意味確診者可能屬同一家庭，或單位之間有關連。

天水圍俊宏軒第二座累計8人確診，觀塘順利邨利康樓累計5人確診，灣仔積福大廈就有3名患者居住及1名患者到訪，這三座大廈前天已被列入強制檢測名單。

▼確診者行蹤及到訪場所▼

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確診患者中，一名66歲男子（第8832宗）住在彩雲（二）邨啟輝樓，他在12月25日喉痛，29日到門診求醫，屬於源頭不明個案。政府在12月30日公布，彩雲（二）邨啟輝樓的污水樣本檢測持續呈陽性，因此要求該座大廈的居民強制檢測，而昨天就公布這名66歲男子住在該大廈，代表該名確診者在12月30日已經確診，並非因應強制檢測指令才接受檢測。

▼12月31日更新須強制檢測43幢大廈名單▼

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而另一個因污水樣本而安排強制檢測的是彩雲(二)邨豐澤樓，該大廈早前已透過強制檢測找到3名確診者，昨天亦再多一名確診者住在該大廈，患者是一名66歲女子（第8837宗），在12月28日發病，屬本地有關連的個案。

▼政府及港大公布彩雲邨豐澤樓污水渠持續驗出新冠病毒▼

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▼彩雲邨豐澤樓居民接受病毒檢測▼

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